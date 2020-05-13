ВВП России в 2020 году обрушится на 20% 5 13.05.2020, 9:59

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Фото: Reuters

Пандемия, мировой кризис и социально-экономическое состояние РФ.

На седьмом году стагнации со снижением уровня благосостояния населения Россию постигли две беды – коронавирусная пандемия, охватившая весь мир, и мировой экономический кризис, спровоцировавший резкое, более чем вдвое, снижение мировых цен на углеводородное сырье и топливо, пишет «Независимая газета».

Для российской экономики эти события особенно болезненны. Наша страна в последние шесть лет (2014–2019 годы) находилась либо в экономическом кризисе (2014–2016 годы), либо имела слабый экономический рост (около 1,5% в год) в 2017–2019 годах. В 2019 году по сравнению с 2013-м уровень доходов населения (в сопоставимых ценах) снизился на 6%. А потери от аварий, катастроф и старения основных фондов составляют более 1% ВВП.

Это тем более прискорбно, что в России среднедушевой ВВП, пересчитанный в доллары по паритету покупательской способности (ППС = 25,5 руб. в ценах 2019 года), низок в европейском масштабе. Он заметно ниже даже, чем в странах Восточной и Центральной Европы (Чехия, Словакия, Венгрия, Польша, Словения; за исключением Румынии, Болгарии, Украины и Белоруссии). Именно по ППС, а не по банковскому курсу надо сравнивать доходы населения в разных странах. Он ниже даже, чем в республиках Прибалтики (Литва, Эстония, Латвия). У нас в два раза ниже уровень социальных затрат государства, определяемый долей ВВП на развитие человека (образование, здравоохранение, наука и культура). Из-за этого общий коэффициент смертности (число смертей на 1000 человек) – 12,4, что больше, чем в новых (10,7), старых (9,3) странах Европы и чем в 1980–1990 годах в РСФСР (10,9).

Сегодняшний кризис характеризуется тремя показателями: ростом инфляции, потерей рабочих дней и падением цен и спроса на наши экспортные товары, в которых 90% занимает сырье и полусырье.

В поисках утраченного ВВП

Рост инфляции. Для оценки принят сценарий, при котором в 2020 году среднегодовой курс доллара будет равняться 73,0 руб., то есть возрастет с 64 руб. в 2019 году на 9 руб. (14%). А доля импорта товаров и услуг в ВВП сохранится на многолетнем уровне 20%, и внутренние инфляционные факторы будут сдержаны. В результате инфляция в 2020 году увеличится на 0,2 х 14% = 2,8% к уровню инфляции (3,0%), заложенному в Федеральном бюджете на 2020 год, и составит до 5,8%.

Рост инфляции может быть из-за дополнительного падения курса рубля, роста внутренних цен из-за падения ВВП и даже из-за падения потребительского спроса. Но правительство и Центральный банк будут сдерживать эти процессы, и в 2020 году инфляция будет находиться на уровне 4-5%.

Падение ВВП из-за установления режима нерабочих дней. Для оценок режим нерабочих дней («каникул») был принят равным восьми неделям (40 дней), составляющих 16,5% от рабочих дней в году, что приводит к падению ВВП, которое можно представить состоящим из трех слагаемых. Первое – снижение производства товаров и услуг компаниями с существенным электропотреблением или связанным с электрогенерацией, и оно равно минимум 2,5% ВВП, или 2,7 трлн руб. (в ценах 2019 года). Второе – снижение производства малыми и средними предприятиями (МСП), занятыми в сфере услуг с малым электропотреблением, и оно равно 2,6%, или 2,8 трлн руб. И третье слагаемое из-за последствий «каникул», которое связано с падением покупательского спроса обедневшего населения, проблемами оплат между смежными предприятиями, отсутствием или дефицитом средств для закупки материалов и комплектующих и т.д. Это еще 1,5-2% ВВП.

В итоге за счет потери 40 рабочих дней падение годового ВВП составит 7%.

Падение ВВП из-за падения мировых цен на нефть и газ. Падение мировых цен и мирового спроса на углеводородное топливо (нефть, нефтепродукты, природный газ) и другое сырье российского экспорта (уголь, металлы, древесина, целлюлоза, удобрения, зерно и др.) – самая крупная компонента падения нашего ВВП. Для его оценки рассмотрены три сценария.

Маловероятный оптимистический сценарий основан на оценках президента РФ и правительства РФ в начале апреля 2020-го: падение цены на 35% (с 63,6 до 42 долл. за баррель) и сокращение объема экспорта углеводородов на 10%. Расчет этого сценария с учетом сокращения цены и объема экспорта других товаров на 10% показывает падение ВВП из-за сокращения экспортной выручки на 8%. Но этот сценарий, как показывают последние события на нефтяном рынке, маловероятен.

Расчет по базовому сценарию (27 долл. за баррель, сокращение объема экспорта углеводородов на 15%) и сокращение цены на экспорт других товаров и их объема на 10% дадут падение ВВП в 2020 году из-за сокращения экспортной выручки на 12%. Тяжелый сценарий (20 долл. за баррель, сокращение объема экспорта углеводородов на 20%) и сокращение цены на экспорт других товаров и их объема на 20% даст из-за этого уже падение ВВП на 15%.

Все приведенные оценки о нефтяном рынке относятся только к 2020 году. С 2021-го спрос на углеводороды и цены должны постепенно восстанавливаться.

Полное падение ВВП и доходов населения. Как уже упоминалось, В последние оды доля денежных доходов населения России составляла в среднем 56% ВВП. Поэтому падение ВВП на 19% уменьшит денежные доходы населения по базовому сценарию в 2020 году на 11% относительно 2019 г., а относительно 2013 г. эти доходы будут ниже на 17% (11% + 6%).

Не исключено, что социально-экономические потери будут еще большими из-за того, что, во-первых, воздействие пандемии на экономику не ограничится восемью неделями. Во-вторых, среднегодовая цена нефти в 2020 году может быть и 20 долл. за баррель (тяжелый сценарий). Эти два фактора приведут к тому, что снижение ВВП без существенного изменения подхода президента и правительства РФ к компенсации потерь превысит 22%.

Бедный госбюджет

Рассчитанное по базовому сценарию падение ВВП в 2020-м на 19% существенно выше, чем в 2009 году (7,8%), и многократно превышает падение ВВП (по прогнозу МВФ) в странах Европы, Северной Америки и мира (3–5%). В России основное падение ВВП связано с потерей экспортной выручки сырья и полусырья (12 из 19%). А в большинстве европейских стран удешевление сырья даже уменьшит уровень падения ВВП и облегчит им выход из кризиса, хотя во многих странах (США, Италия, Великобритания, Испания, Франция и др.) пандемия проходит гораздо тяжелее, чем у нас.

В России последние 10 лет (2010–2019) доля консолидированного госбюджета (сумма федерального, регионального и внебюджетных фондов) в ВВП изменялась мало и в среднем составляла 34%. Тогда по базовому сценарию потери консолидированного бюджета в 2020 году будут равны 6,5% (0,34 х 19%), или 7 трлн руб. Но в случае тяжелого сценария, эти потери могут быть еще большими!

Большинство предприятий, обслуживающих население, находится в сложном финансовом положении, у них отсутствуют финансовые резервы. Напрямую затронутыми или потенциально невостребованными оказываются более 10 млн работников МСП, занятых в сфере услуг. Судя по высказываниям министров российского правительства, в ближайшие недели предполагается выделить до 2–3 трлн руб., или около 3% ВВП, на поддержку экономики. Увы, но этого явно недостаточно. При такой объявленной поддержке сохранение оплаты труда и рабочих мест на этих предприятиях невозможно. Ситуация усложняется еще тем, что бизнес должен будет оплатить аренду, услуги ЖКХ и заплатить налоги, хотя и после отсрочки.

Государство за счет Фонда национального благосостояния (ФНБ) и других резервов должно компенсировать потерю 4% ВВП «негосбюджетного» населения из-за 40 нерабочих дней и потерю 6% ВВП (по базовому сценарию) консолидированного госбюджета. В сумме эта компенсация равна 10% ВВП, что составляет 11 трлн руб. в ценах 2019 года. Такие средства в ФНБ есть. При базовом сценарии они сократят падение ВВП с 19 до 9%, которые придутся на экспортеров сырья и полусырья.

Отметим для сравнения, что Германия (население 83 млн человек), Великобритания (67 млн), Франция (67 млн) выделяют от 500 до 1000 млрд долл., а США (331 млн человек) – 3000 млрд долл. Это значит, что в этих странах на покрытие социально-экономических потерь государства выделяют от 6 до 9 тыс. долл. на душу населения. По паритету покупательской способности это соответствует от 150 до 230 тыс. руб.

Все в одной лодке

В условиях роста заболеваемости, падения реальных доходов, роста безработицы решающим для сохранения социально-политической устойчивости страны станет доверие народа к власти, способность к сплочению вокруг своего государства и его руководителей. Президент и премьер-министр обращаются к народу с призывами мобилизоваться, сохранять дисциплину, перетерпеть лишения. Но они должны показать, что депутаты, министры и другие высокооплачиваемые чиновники с доходами более 500 тыс. руб. в месяц, а также богатейшие менеджеры тоже готовы перетерпеть и перейти хотя бы временно на сокращение своих высоких доходов в пользу Фонда национального благосостояния (ФНБ).

А богатейшие собственники России могли бы перевести в ФНБ часть своих доходов для преодоления кризиса и помощи тем, кому особенно тяжело. Это можно сделать, если они хотя бы временно добровольно примут для себя прогрессивную шкалу налогообложения на доходы физических лиц, как во всех странах Европы и Северной Америки. Было бы желательно, чтобы они заплатили около 40% доходов хотя бы за три-четыре месяца предыдущего очень успешного для них 2019 года. Благодаря этим взносам ФНБ может получить около 2 трлн руб.

Пандемии будут повторяться. Общество и власть должны осознать, что медицинские работники обеспечивают основу безопасности страны, как и военнослужащие. А для этого финансирование здравоохранения и его часть, обеспечиваемая регулярно государственным бюджетом, должны составлять соответственно не 5,3 и 3,2% ВВП, а в ближайшие два года достичь соответственно 7 и 5%, а затем и не менее 9 и 7% ВВП, как в странах ЕС и ОЭСР.

Глобальная коронавирусная пандемия оказывает все возрастающее негативное воздействие на наше социально-экономическое развитие. В 2020 году по сравнению с 2013-м доходы основной части населения упадут на 17% и более. Десятки миллионов наших граждан живут в бедности и крайней бедности, а в 2020 году станут еще беднее в условиях мировой войны с пандемией. К сожалению, власть часто не видит эту угрозу. В России так было в 1917 году и так было и в 1991 году.

Хочется верить, что ситуация с пандемией начнет улучшаться с конца мая или начала июня и карантинные меры, которые сокращают экономику, увеличивают безработицу и снижают доходы населения, будут постепенно сворачиваться. При этом многие эксперты предупреждают, что осенью возможна вторая волна пандемии. Чтобы к ней быть готовым, придется сохранить отдельные ограничительные меры.

Подведем итоги. Вместо очередного провозглашения целей по улучшению благосостояния народа путем реализации 12 национальных проектов надвигается угроза безработицы и продолжения падения уровня жизни. Это падение нужно остановить, запланировав поэтапно использовать 11 трлн руб. ФНБ.

То, что наши социально-экономические потери будут многократно большими, чем в Европе и Северной Америке, и значительно большими, чем наши же потери в кризисе 2009 года, свидетельствует о крахе до сих пор проводившейся социально-экономической политики. После преодоления пандемии необходимо немедленно начать реализовывать новую социально-экономическую политику перехода к росту экономики и оздоровлению социальной сферы. Для этого нужно переработать провозглашенные президентом РФ национальные проекты и произвести смену руководства в финансово-экономическом, социальном и отраслевом блоках правительства РФ и государственных корпораций. Нам нужна более независимая от мировых кризисов отечественная экономика с развитыми производительными силами и профессиональными руководителями.