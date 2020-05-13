«В три часа ночи стоит шум и скрежет»: в центре Минска строится секретный дом 8 13.05.2020, 10:12

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Для кого?

Коронавирус не заморозил стройки — выходят на работу мастера, вертятся краны, ругаются во весь голос прорабы. Так что пока дольщики могут спать спокойно. Зато тишина и покой только снятся минчанам, ставшим соседями самого секретного дома в Минске. Напомним: в конце января выяснилось, что в центре города, в двух шагах от Немиги, возводится многоэтажный дом. Что за он? Для кого? Никаких тебе проектных деклараций и приглашений заключать договоры.

Как объяснили (если это можно так назвать) оnliner в «Минскстрое» — организации, которая выступает заказчиком строительства, — дом «подохранный»: «Информация по этому объекту предназначена для служебного пользования, мы ее не распространяем. Будет строиться дом, реализовывать его для всех желающих мы не будем. По решению президента распространение информации по этому объекту ограничено». Оказывается, бывает и так.

И вот спустя три с небольшим месяца стройка снова будоражит умы. «Работа тут кипит вовсю, в том числе и ночью, — рассказывает местный житель, у которого вскоре появятся новые соседи. — Вот так мы, например, провели 10 мая — выходной, между прочим. Снимал видео я в три часа ночи. Я уже успел обратиться и к прорабу стройки, и к замглавы администрации Московского района, и в милицию по поводу шума, а результата ноль».

Так что же происходит на пересечении улиц Шорной и Коллекторной?

— Администрация района не вправе ограничивать время работы организации. Другое дело, что ночью не должно производиться шумных работ, нарушающих покой граждан. Жильцы соседнего дома уже обратились к нам с жалобой, мы связались с застройщиком и предупредили его о недопустимости подобных действий в ночное время. Новое видео было записано 10-го числа? Значит, еще раз свяжемся. Если нарушения будут повторяться, обратимся в санстанцию, чтобы фиксировали факт, и будем принимать меры, — объяснил положение дел заместитель главы администрации Московского района Владимир Танкевич.