Белорусы атакуют поликлиники в поисках экспресс-тестов на COVID-19 6 13.05.2020, 10:20

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Сто тысяч быстрых тестов поступили в учреждения здравоохранения, но делать их пока будут только по показаниям.

- Работать два дня уже невозможно. Телефон не умолкает. Всем нужны экспресс-тесты. Звонят и в справку поликлиники, и в платные услуги! Нам из-за этого даже бабули дозвониться не могут, которым рецепт нужен, - вздыхает сотрудница одной из столичных поликлиник, отвечающая за платные услуги, пишет kp.by. - Некоторые даже уговаривают втридорога заплатить, только бы мы им экспресс-тест продали. Кто-то говорит, что хочет стать донором плазмы, а для этого надо сделать тест на антитела. Мы все понимаем, да и сами тесты ждем, но пока что их у нас нет.

- Вообще в поликлинике нет?

- Говорят, в каких-то есть. Но не для продажи. Сказали, сначала ими укомплектуют больницы. Потом сделают тем, кто недавно лежал в стационарах…

- Может, знаете, когда поступит новая партия и где экспресс-тесты можно купить и сделать уже сейчас? Возможно ведь, в каких-то поликлиниках есть их больший запас и там они доступны как платная услуга?

- Позвоните в «131». Если в каких-то поликлиниках они и продаются, вам там расскажут.

Набираем короткий номер медицинской справочной службы - 131.

- В городе экспресс-тесты есть. Завезли довольно большую партию, но сделать их без показаний пока что нельзя. К примеру, если человек является контактом первого уровня, возможно, вместо мазка им уже делают экспресс-тесты. Это ведь здорово ускоряет процесс. И может быть использовано в качестве дополнительной проверки. Но в своей базе мы не видим, что где-то в стране они доступны для продажи. Это значит, что таких платных услуг поликлиники пока что не оказывают.

Экспресс-тесты, которые закупил Минздрав, оплатили белорусы

Напомним, еще 8 мая в эфире телеканала «Беларусь 1» министр здравоохранения Владимир Караник сказал, что в ближайшее время сделать экспресс-тест на антитела к COVID-19 сможет каждый желающий белорус. И стоить это будет 4,2 доллара.

Экспресс-тесты показывают наличие в организме антител к коронавирусу.

- В период разгара клинических симптомов они выявляют наличие иммуноглобулинов М, которые говорят об активном инфекционном процессе. Если человек переболел некоторое время назад, у него появляются иммуноглобулины G, - поясняют медики.

То есть, сделав экспресс-тест, человек сможет понять, действительно ли он переболел коронавирусом.

Напомним, уже через день после интервью министра здравоохранения в Марьиногорской ЦРБ объявили, что на базе больницы экспресс-тест на антитела к COVID-19 можно сделать без направления врача, а результаты будут готовы через 10 - 15 минут. Стоила услуга 40 рублей (для медиков - 36). Однако уже вечером 10 мая медучреждение объявило о приостановлении услуги «в связи с задержкой в получении разрешительных документов».

В официальном телеграм-канале Минздрава сообщалось, что 9 мая в Беларусь поступили 100 тыс. экспресс-тестов на антитела к СOVID-19 из Китая, купленных за счет средств белорусских граждан, которые они перечислили на благотворительный счет Минздрава. В этот же день тесты отгрузили для передачи учреждениям здравоохранения областей. Распределили их так: в Минск - 20 тыс. штук, в Витебскую и Брестскую области - по 11 тыс. штук, в Гомельскую, Гродненскую, Могилевскую области - по 10 тыс. штук. Еще 10 тыс. тестов передали учреждениям здравоохранения, входящим в систему Минздрава.

Минздрав: «В ближайшее время экспресс-тесты в продажу не поступят»

Журналисты дозвонились в Минздрав и поинтересовались, стоит ли в ближайшее время белорусам ожидать, экспресс-тесты все же появятся в свободной продаже.

- Первая партия экспресс-тестов на определение антител к коронавирусной инфекции Covid-19 распределена исключительно по государственным медицинским учреждениям системы здравоохранения Республики Беларусь, - пояснили в пресс-службе ведомства. - Тесты будут использованы для вспомогательной диагностики пациентов, проходящих лечения, и медицинских работников. Полученные данные будут использованы для выработки дальнейшей стратегии ведомства в отношении возможности реализации экспресс-тестов через аптечную сеть, а также целесообразности введения платных медицинских услуг по определению антител к коронавирусной инфекции Covid-19.

- Уточню: значит ли это, что в ближайшее время экспресс-тесты в продажу не поступят?

- Да.