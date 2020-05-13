«Я был легкомысленным»: минчанин описал в дневнике, как 33 дня болел коронавирусом 13.05.2020, 10:48

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Илья Войстратенко

Оказавшись в больнице, люди резко меняют взгляд на опасность COVID-19.

33-летний минчанин Илья Войстратенко болел коронавирусной инфекцией в течение 33 дней - более недели дома, 25 дней в больницах. Он был выписан несколько дней назад с отрицательным тестом на коронавирус, но все еще с двусторонней пневмонией, передает «Радыё Свабода».

Илья вел дневник и подробно документировал все, что с ним происходило во время болезни с 5 апреля по 8 мая - дома, в 2 и 3 больницах Минска, в Республиканской больнице медицинской реабилитации в Аксакащине. Он поделился своим опытом борьбы с коронавирусом. Илья призывает COVID-диссидентов серьезно отнестись к угрозе и благодарит врачей за их героическую работу на «коронавирусном конвейере».

«До болезни я тоже был легкомысленным»

Илья Войстратенко до сих пор не знает, где он мог заразиться коронавирусом. Себя он называет неусидчивым, много путешествовал, а его работа инженером была связана с частыми командировками. Илья был в Эквадоре в феврале, но первые симптомы заболевания появились через месяц после его возвращения, и никто из его спутников не заболел.

- Я не знаю точно, сколько времени должно пройти с момента, когда я заразился коронавирусом, до того момента, когда начали появляться первые симптомы. Я активный человек. Ходил на работу, в церковь, пользовался общественным транспортом. Сначала я не относился к угрозе очень серьезно. Вернувшись из Эквадора, пригласил друзей и коллег к себе рассказать о поездке. Мои друзья в Италии, как они узнали, сразу же написали, что я сошел с ума: «У нас здесь тысячи смертей, а ты людей собираешь. Это серьезно, не шути».

А у нас только все начиналось. Я сказал итальянским друзьям, что мы здесь в опасности каждый день - в общественном транспорте, на работе - у многих нет возможности оставаться дома и работать удаленно. Не соберемся сегодня поговорить об Эквадоре, так завтра будем обсуждать проекты с коллегами по работе. Мы были довольно спокойны, хотя нас предупреждали.

Теперь, выйдя из больницы после продолжительной болезни, Илия удивляется, когда видит людей без масок, даже в поликлинике.

- В понедельник я был в своей поликлинике, где мне продлили больничный еще на неделю, и я увидел, что много людей без масок, которые приходят к врачу, сидят в коридоре среди многих других заболевших. Это та категория людей, которые не осознают серьезности ситуации, пока не столкнутся с проблемой или пока не заболеют их родственники. Со мной в больнице был дядька, который поначалу не верил в угрозу, но, как только оказался на больничной койке, то начал звонить всей семье и говорить, чтобы они везде ходили в маске, даже на улице не снимали ее. Хотя я думаю, что это уже слишком. Зачем быть в маске на улице? Лучше дышать свежим воздухом. Я был легкомыслен до этой болезни, хотя я и пытался ездить на велосипеде, у меня всегда был антисептик с собой.

«Выписывают с пневмонией после двух отрицательных тестов на коронавирус»

После 33 дней борьбы с коронавирусом у Ильи все еще диагностируется двусторонняя пневмония.

- Больницы готовы выписывать пациента с таким диагнозом. Они ждут момента, когда будет два отрицательных теста подряд на коронавирус. Когда они убеждаются, что возбудителя этой пневмонии уже нет и процесс восстановления идет полным ходом, тогда и выписывают. Теперь все зависит от меня, от моей ответственности - нужно делать дыхательные упражнения, пить больше горячего и стараться не заражаться новыми вирусами или бактериями (пневмония бывает еще и бактериальная). Когда я иду в магазин, то всегда в маске, потому что есть вероятность подцепить вирусом, что для меня совершенно нежелательно.

«Температура продолжалась около 10 дней»

Илья боролся с болезнью больше месяца.

- В первые дни температура поднимается, на следующий день отпускается. В воскресенье у меня был первый день - температура была выше 38. В понедельник стало легче. Пришел доктор и был удивлен, что я чувствую себя хорошо, а во вторник вторая волна высокой температуры ночью, в среду я снова чувствую себя хорошо. После четверга наступила более тяжелая фаза, я начал кашлять, начался хрип. Я проснулся утром с температурой 38,0, ждал повышения до 38,5 и пил парацетамол, затем температура снова поднялась - до 39,6. Я был госпитализирован в понедельник, и у меня была температура еще два дня в больнице - всего 10 дней держалась. При гриппе наиболее тяжелая фаза с температурой длится около 3-4 дней, а тут была экстремальная 10-дневная фаза.

«Терапевты в приемной работают как на конвейере»

В течение 33 дней своей болезни Илия посещал различные больницы и лечился у разных врачей. Он изнутри посмотрел, как работает система во времена кризиса и какая сейчас нагрузка для медиках.

- Врачи делятся на две группы. Одни анализируют показатели температуры и просто борются с проявлениями болезни. А есть врачи, которые хорошо разбираются. Такое ощущение, что они читают иностранных коллег, постоянно держат руку на пульсе новой информации о коронавирусе. И классно, что среди них есть люди, которые могут вам все объяснить, которые общаются с пациентом. Это очень круто.

Я думал, и теперь так думаю, что у нас большая проблема с информированием. Мы не знаем, что происходит, насколько серьезна проблема. И было очень приятно встретить людей в больницах, которые спокойно, подробно, по пунктам объясняют, что происходит, что нужно сделать, чтобы быстрее выздороветь. Я был в разных больницах. Я видел, что из-за большого количества пациентов терапевты в приемной работают как на конвейере. Очень много людей проходят через них.

Я очень благодарен тем людям, которые остаются на работе. Я писал, что многие медсестры, санитарки ушли, чтобы не быть в опасности. Те, кто остаются, кто принимает на себя эту волну и работает на этом конвейере, обладает огромной волей и выносливостью.