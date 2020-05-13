Коронавирус атакует жилые дома в Минске: новая картина заражений 6 13.05.2020, 11:17

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Фото: Reuters

Жители столицы рассказали о последних выявленных очагах COVID-19.

Новые очаги Covid-19 в жилых домах Минска по данным читателей телеграм-канала "Баста", полученным вчера вечером и сегодня утром.

"Слободская 21, Минск. Забрали сегодня соседку с подтвержденным диагнозом Covid-19, тест положительный был 2 мая. У домашних анализ, подтверждено заражение у мужа и сына, они на самоизоляции.

"Улица Искалиева, 14 – подтвержден коронавирус у несколько жильцов"

"Руссиянова 13/2. Супруга - контакт первого уровня. Приехали брать тест. Не хватает скорых, приехали на социальной машине"

"Минск, улица Янки Мавра, 3, первый подъезд. Уже 10 дней соседка моего отца лежит в больнице с подтвержденным коронавирусом. Сегодня приезжали и делали тесты ее дочери и внучке"

"Минск, улица Янки Лучины, 48, 3-й подъезд. Приезжали проверять состояние пациента, у которого подозревают заражение"

"Переулок Кабушкина 5, пятый подъезд. Коронавирус на 1-м и 2-м этажах. Около двух недель назад из этого же подъезда уже забирали человека с "короной"

"Одновременно скорые приехали в дома №151 и 153 на улице Слободской"

"Минское вагонное депо. Людей массово отправляют проходить плановый медосмотр в разгар эпидемии"

"Еесть случаи заболевания коронавирусом в следующих домах, находящихся рядом: Налибокская, 14 - во всех пяти подъездах, Налибокская, 18, Налибокская, 16, Каменногорская, 100, Каменногорская, 96. Каждый день приезжает милиция для проверки и очень часто - машины скорой помощи. Иногда врачи приезжают на маршрутном такси"

"Проспект Дзержинского, 119 в Минске. Приезжают часто в этот дом, ходят со списком в руках"

Также, по данным читателей канала из Минска, очаги коронавируса обнаружены по следующим адресам: Шамякина, 15, Городецкая, 70, Горовца, 14/1, Лобанка 71, Лобанка, 75.

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