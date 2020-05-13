Эстония строит границу с Россией 2 13.05.2020, 11:00

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По словам главы эстонского МВД, именно этот участок чаще всего пересекают мигранты.

Эстония начала первый этап строительства границы на юго-востоке страны с Россией. Об этом сообщает «Униан».

Этап заключается в создании инфраструктуры протяженностью 23,5 км в точке соединения границ Латвии, России и Эстонии.

Пограничный отрезок будут строить примерно три года и потратят на него около 20 миллионов евро.

По словам главы эстонского МВД, именно этот участок чаще всего пересекают мигранты.

В прошлом году Эстония частично сократила расходы на проект, отказавшись от полосы из песка и ограждений для животных, сузили дорогу и для патрулей.

В ближайшие месяцы будет объявлен тендер на строительство следующего этапа.