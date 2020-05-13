закрыть
13 мая 2020, среда, 12:29
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Заразившийся коронавирусом Александр Кабанов: Кроме милиции у меня контактов не было

5
  • 13.05.2020, 11:08
  • 2,097
Заразившийся коронавирусом Александр Кабанов: Кроме милиции у меня контактов не было
Александр Кабанов

Изолируют ли сотрудников МВД, которые задерживали блогера?

Заразившийся коронавирусом блогер Александр Кабанов рассказал, что среди людей, которые последнее время с ним контактировали — только сотрудники милиции. Напомниим, активиста недавно арестовывали на 15 суток:

- Положительный тест на Covid19 и сразу такой кипиш... Cоставляют список контактов. А из контактов кроме ментов никого и не было. Везли из Пинска в Брест менты. Из Бреста в Пинск опять менты. Все в легковой машине. Зачем??? Выполнили дурни приказ своего тупого начальства?


популярное за неделю

Мнение

За тех, кто на передовой!
За тех, кто на передовой! Наталья Радина
Чумовой парад в Минске
Чумовой парад в Минске Ирина Халип
Дзень забытых пераможцаў
Дзень забытых пераможцаў Уладзімір Халіп
Этого я никогда не забуду. И не прощу
Этого я никогда не забуду. И не прощу Дмитрий Растаев