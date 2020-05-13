Заразившийся коронавирусом Александр Кабанов: Кроме милиции у меня контактов не было 5 13.05.2020, 11:08

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Александр Кабанов

Изолируют ли сотрудников МВД, которые задерживали блогера?

Заразившийся коронавирусом блогер Александр Кабанов рассказал, что среди людей, которые последнее время с ним контактировали — только сотрудники милиции. Напомниим, активиста недавно арестовывали на 15 суток:

- Положительный тест на Covid19 и сразу такой кипиш... Cоставляют список контактов. А из контактов кроме ментов никого и не было. Везли из Пинска в Брест менты. Из Бреста в Пинск опять менты. Все в легковой машине. Зачем??? Выполнили дурни приказ своего тупого начальства?