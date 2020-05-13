В США возвращают российские аппараты ИВЛ 7 13.05.2020, 11:27

2,555

Фото: ТАСС

Всему виной — пожары, которые могли возникнуть из-за медицинской техники.

В Соединенных Штатах возвращают Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям (FEMA) российские аппараты искусственной вентиляции легких "Авента М", которые США передали из РФ. Об этом 12 мая сообщила спикер FEMA Джанет Монтези, информирует Reuters.

По ее словам, Штаты возвращают аппараты "из-за предосторожности".

В FEMA подчеркнули, что российские "Авента М", аналогичные модели которых могли стать в РФ причиной двух пожаров с погибшими, никогда не использовались в США.

Reuters отмечает, что аппараты ИВЛ поставила в США в апреле российская фирма, которая находится под санкциями.

Аппараты были доставлены в Нью-Йорк и Нью-Джерси, рассказали в агентстве.