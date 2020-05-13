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Украинцам ограничат выезд в Беларусь

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  • 13.05.2020, 11:29
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Украинцам ограничат выезд в Беларусь

Приехать можно будет только предъявив заграничный паспорт гражданина Украины.

Граждане Украины больше не смогут ездить в Беларусь по внутренним паспортам, пишет korrespondent.net. Проект соответствующего постановления Кабинета министров будет рассмотрен на заседании правительства в среду, 13 мая.

Документом предлагается частично приостановить действие межправительственного украинско-белорусского соглашения о безвизовых поездках граждан. Запрет на выезд по внутренним паспортам будет действовать с 1 сентября 2020 г.

При этом изменения коснутся только выезда граждан Украины в Беларусь, а при въезде из Беларуси можно будет использовать внутренний паспорт гражданина Украины.

Напомним, в связи с новыми ограничениями, введенными украинским Кабмином, с полуночи 7 апреля украинцы могут пересечь украинско-белорусскую границу только поездом или самолетом. В Украину из Беларуси граждане больше не могут попасть пешком в связи с карантинными мерами.


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