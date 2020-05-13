Древние египтяне представляли небо в форме железной миски с водой 13.05.2020, 11:37

Ученые расшифровали старинные иероглифы.

Ученый из Брауновского университета в США Виктория Альмаса-Вильяторо путем проведения лингвистического анализа старинных надписей сделала вывод об уровне развития древних египтян. В далеком прошлом они представляли небо в форме железной миски с водой. Эксперт уверяет, древние египтяне сравнивали голубое небо с реками из-за схожести оттенков, пишет lenta.ua.

Тысячи лет назад люди наблюдали за природными явлениями и не знали причину их происхождения. Древние египтяне видели дождь, который по сути представляет собой капли воды, падающие с неба. На основании этого в их сознании появился ассоциативный образ. Кроме того, в прошлом жители страны фараонов наблюдали за падением метеоритов. Последние представляют собой тела космического происхождения, нередко состоящие из сплава железа и никеля. Поэтому в сознании древних египтян родился образ миски с водой.

Американским ученым удалось расшифровать старинные иероглифы, которые помогли понять происходившие в прошлом события. Эксперты процитировали Тексты пирамид с рассказом о мертвом царе, преодолевающем на металлической лодке железный вход в небо. Это свидетельствует об ассоциациях древних людей.

Таким образом, в прошлом египтяне считали небосвод миской с водой, по которой перемещались в «последний путь» умершие. Похоже, они осознавали связь звезд и железа, «падающего» сверху. В данном случае речь идет о метеоритах.