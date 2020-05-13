Напрасные жертвы останутся на совести власти 1 Юрий Пшенник

13.05.2020, 11:50

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Фото: Наталья Федосенко / ТАСС

Фраза «зато мы парад провели» будет только раздражать, а отнюдь не восхищать.

Парад прошел, вроде бы «триумф воли» состоялся, и что в итоге? Долговременные последствия оценивать пока рано, хотя вероятно, они будут отрицательными. Если же избавиться от пропагандистской «воды», то реально в «сухом остатке» власть получила очень немного, да и то эти итоги вряд ли можно назвать положительными. В условиях, когда остальной мир отказался от массовых мероприятий по случаю годовщины Победы, наш «главнокомандующий» остался как бы единственным наследником этого события – в его глазах, как минимум. На что он «тонко» намекнул в своей речи. Что еще?

В ходе военного парада в честь 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне А. Лукашенко обратил внимание, что трагедия белорусского народа, который вынес на плечах титанический груз потерь и разрушений самой жестокой войны XX века, несоизмерима ни с какими трудностями современности. Поэтому даже мысль изменить традициям, которые вот уже 75 лет прославляют историю великого подвига победителей, для страны недопустима, сказал он. «В этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире найдутся люди, осуждающие нас за место и время проведения этого священного действа. Хочу им сказать по-человечески: не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас, наследников Победы, белорусов. Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора. А если и был бы – мы бы поступили так же!» – заявил Александр Лукашенко.

Не вполне понятно, для кого предназначен этот пафос. Сегодня многие нации занимаются пересмотром своего вклада и итогов войны, и вряд ли версия Лукашенко встретит всеобщее понимание. Да он и сам понимает, как видно из его слов: далеко не все в этом «обезумевшем» мире, оценят парад и трактовку истории от Лукашенко. И к чему в целом был парад?

Давайте рискнем жизнями людей для того, чтобы разозлить кого-то? О да, Путину наш «ненаклоняемый», разумеется, «нос утер». Для нашего руководителя это огромный плюс. На фоне очевидного минуса: уже в самое ближайшее время Минску придется обращаться к российскому руководству за помощью в спасении загибающейся экономики.

Путин, в свою очередь, не стал строить из себя крутого «дикаря» и выбиваться из ряда лидеров цивилизованных. Он заявил, что национальная идея страны – в патриотизме. Но это не повод все время концентрироваться на героическом прошлом. «Патриотизм не должен быть квасным, затхлым и кислым... Это совсем не значит, что нужно все время хвататься только за наше героическое прошлое, нужно смотреть в наше не менее героическое и успешное будущее. В этом залог успеха», – передает его слова «КоммерсантЪ». Можно рассматривать это заявление как ответ на наш парад.

В отличие от России, наша страна закрепилась в имидже мирового изгоя, а Лукашенко – в имидже политика-сумасброда. Вряд ли это поспособствует росту интереса к сотрудничеству с такой страной и таким политиком.

С эпидемией парад, конечно, не помог справиться никак, скорее даже стимулировал ее. И именно в таком ключе будет воспринимать парад народ Беларуси, он же и электорат на предстоящих как бы выборах. Особенно если произойдет серьезное ухудшение эпидемиологической обстановки, а оно обязательно произойдет в той или иной мере. Впрочем Минздрав может дать и другие данные, но людей уже не обманешь.

Состояние экономики как было аховым до парада, так таким и осталось. А учитывая, что мы только укрепили имидж неадекватных изгоев, вряд ли многие бросятся инвестировать в такую страну. А вот карантинные мероприятия в отношении нашей страны и даже её продукции могут и усилиться.

В общем, победа вышла пиррова. До переназначения Лукашенко на новый срок еще целых два месяца. К тому времени люди забудут про «парадный триумф», тем более что очень многие триумфом это событие не воспринимали и изначально. Однако все будут помнить про умерших родственников, ну и состояние экономики и уровня жизни их тоже не сильно обрадует. И ссылки «зато мы парад провели» будут только раздражать, а отнюдь не восхищать.

Наша власть, судя по всему, надеялась на парад как на спасительное чудо, которое магически сможет переломить негативную ситуацию к лучшему. Но чуда, как видим, не произошло, как минимум, пока. «Для многих из нас праздники 9 мая и 3 июля станут последними», – эту цитату врача бобруйской больницы опубликовал телеграмм-канал «Баста!», когда начался парад. Жертвы, а они обязательно будут, учитывая эпидемиологическую ситуацию, очень вероятно, оказались напрасными. И они на нашей власти.

Юрий Пшенник, «Наше мнение»