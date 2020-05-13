В ОБСЕ призвали немедленно освободить всех задержанных в Беларуси журналистов 1 13.05.2020, 12:01

Белорусские власти нарушают свободу СМИ.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осуждает аресты в Беларуси журналистов. В своем заявлении он призвал немедленно освободить всех задержанных журналистов, пишет сайт naviny.by.

«Меня тревожат задержания и аресты журналистов Михаила Аршинского, Дмитрия Лупача, Алеся Асипцова и Александра Буракова за их предполагаемое участие в несанкционированных акциях, — отметил Дезир. — У журналистов должна быть возможность информировать о событиях, представляющих общественных интерес, в том числе и общественных протестах. Я очень обеспокоен этим решением, которое нарушает свободу СМИ».

11 мая суды Октябрьского района Могилева и Глубокского района Витебской области наказали административными арестами журналистов Михаила Аршинского и Дмитрия Лупача.

В суде Лупачу стало плохо, его госпитализировали с гипертоническим кризом. Журналист находится в реанимации в Глубокской районной больнице.

12 мая суд Ленинского района Могилева вынес постановление об аресте сотрудничающего с немецкой радиостанцией Deutsche Welle журналиста и правозащитника регионального отделения закрытого властями центра «Весна» Александра Буракова, а суд Октябрьского района этого областного центра — об аресте внештатного корреспондента БелаПАН Алеся Асипцова, который объявил голодовку протеста.

Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) потребовала от властей освободить арестованных за последние дни коллег и пересмотреть инициированные в их отношении административные дела.

«Закон Республики Беларусь «О СМИ» дает право журналистам присутствовать на массовых мероприятиях, в районах чрезвычайных ситуаций, в местах общественно важных событий и передавать оттуда информацию. Таким образом, журналисты имели право присутствовать на акциях и выполнять там свою работу», — говорится в заявлении БАЖ.

В ассоциации убеждены, что привлечение журналистов к ответственности за исполнение ими своих профессиональных обязанностей «вызовет решительный протест профессионального сообщества».

«Особым издевательством считаем применение в качестве наказания административного ареста в период пандемии коронавируса, что подвергает серьезной опасности здоровье коллег», — подчеркивают авторы заявления.

Кроме немедленного освобождения коллег и пересмотра их административных дел БАЖ требует от властей поступить аналогичным образом и в отношении граждан, которых привлекли к ответственности за высказывание своего мнения.