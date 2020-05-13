Китайское предубеждение 13.05.2020, 12:08

Почему ВОЗ обвиняют в лоббировании интересов Пекина.

По данным Федеральной разведывательной службы Германии, Китай попросил Всемирную организацию здравоохранения отложить объявление чрезвычайной ситуации, пишет The Insider.

Как пишет Der Spiegel, 21 января Си Цзиньпин по телефону попросил главу ВОЗ Тедроса Гебреисуса скрыть информацию о передаче вируса от человека к человеку и отложить предупреждение о пандемии. ВОЗ опровергает факт такого разговора. Но это не первый упрек в адрес организации, что она работает в интересах Китая (на эти претензии представитель организации в России Мелита Вуйнович ответила в интервью The Insider). Научный сотрудник Института китайских исследований (MERICS) в Берлине Томас де Гаретс Геддес уверен, что растущая роль Китая в ВОЗ – явление неизбежное, а, значит, организации нужно провести серьезную работу над обеспечением прозрачности.

Обвинять Всемирную организацию здравоохранения во всем, что пошло не так, и при этом смотреть сквозь пальцы на ошибки собственных правительств, было бы слишком легким решением. Но все же, на мой взгляд, глава ВОЗ Тедрос Гебреисус и его команда совершили три критические ошибки в самом начале вспышки коронавируса.

Во-первых, 31 декабря 2019 года Гебреисус и его подчиненные проигнорировали важные предупреждения Тайваня о том, что на тот момент уже были известны случаи передачи COVID-19 от человека к человеку. Во-вторых, руководство ВОЗ, похоже, приняло все официальные данные, предоставленные Китаем, за чистую монету. А это означает, что 14 января ВОЗ все еще утверждала, что «нет явных доказательств передачи вируса от человека человеку», несмотря на все растущее количество доказательств обратного. В-третьих, ВОЗ решила не объявлять 23 января чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение (PHEIC, Public Health Emergency of International Concern). А уже через неделю ей все-таки пришлось это сделать.

14 января ВОЗ все еще утверждала, что «нет явных доказательств передачи вируса от человека человеку», хотя их было уже много

Президент Дональд Трамп обвинил ВОЗ в том, что она «пропустила сигнал», и в «китаецентричности». Последний термин, на мой вкус, не самый удачный. Тем более, что еще 24 января президент США и сам в одном из твитов восхвалял Китай за его «прозрачность» и активное противодействие коронавирусу и благодарил председателя Си Цзиньпина от лица американского народа. Но нельзя не признать: похвалы, которыми буквально с самого начала этого кризиса Тедрос Гебреисус и его коллеги осыпали Коммунистическую партию Китая, выглядели настораживающе. Кроме того, утверждения генерального директора ВОЗ о том, что Пекин «полностью привержен прозрачности», откровенно не соответствуют действительности. Но, что еще хуже, они вводят в заблуждение. Более того, судя по всему, связи между ВОЗ и Китаем в последние годы укрепились. Это касается и новой китайской стратегической инициативы «Шелковый пути здравоохранения», и поддержки, которую Пекин оказывает ВОЗ в достижении новой цели организации – обеспечения всеобщего охвата услугами здравоохранения к 2030 году.

Вряд ли сама ВОЗ получает полноценную информацию о том, что происходит в Китае. Но, как и в случае с большинством авторитарных режимов, организация не может не учитывать, что Пекин славится своей непрозрачностью, гигантским цензурным аппаратом и неоднократными сокрытиями общественно важной информации. И в случае с COVID-19 мы скорее всего не имеем полноценных статистических данных. В недавней статье исследователей из Университета Гонконга отмечалось, что официальные данные по заболевшим могли бы быть в несколько раз выше, если бы Компартия Китая использовала текущие критерии для регистрации случаев с начала вспышки. Но, в отличие от других стран и наперекор рекомендациям ВОЗ, Китай до самого недавнего времени не включал бессимптомные случаи в свой общий подсчет.

Когда представители ВОЗ говорят, что получают только официальную информацию и никак не могут ее проверить, они вводят вас в заблуждение. Да, организация, главным образом, полагается на информацию, предоставленную ее странами-членами, однако с момента вступления в силу Международных медико-санитарных правил (ММСП) в 2007 году ВОЗ имеет полномочия рассматривать неофициальные источники информации. Сообщения о том, как заставили замолчать врачей в Китае, рассказавших о реальной опасности коронавируса, о том, как власти Уханя занижают сведения о новых случаях COVID-19, а также о растущих доказательствах передачи этой болезни от человека к человеку, организация должна была принять во внимание. Вместо того, чтобы слепо повторять коммюнике Компартии Китая и неоднократно хвалить «потрясающих» китайских лидеров, ВОЗ следовало выступать и действовать с гораздо большей осторожностью и активнее использовать свой авторитет глобальной организации.

Удивление также вызывает растущая терпимость ВОЗ к китайской народной медицине. После долгого лоббирования ВОЗ в мае прошлого года включила традиционную китайскую медицину в свой глобальный медицинский справочник – Международную статистическую классификацию болезней и проблем, связанных со здоровьем (коротко – МКБ). Последняя версия классификации (МКБ-11), которая вступит в силу 1 января 2022 года, впервые содержит главу про народную медицину. Это решение ВОЗ вызвало вал критики, как и то, что организация регулярно покровительствует традиционной китайской медицине. В прошлом месяце, например, организация удалила со своего сайта рекомендацию, в которой говорилось, что растительные лекарственные средства неэффективны против коронавируса и могут быть вредными. Совет якобы «носил слишком широкий характер».

В американской прессе за последний месяц появилось несколько статей о том, что Гебреисус был подкуплен Китаем. C похожими обвинениями выступил и cенатор-республиканец из Арканзаса Том Коттон, заявив, что Гебреисуса «в кармане у Пекина»: «Он был министром здравоохранения в Эфиопии, когда Китай вкладывал туда большие деньги и подкупал чиновников правительства. У него хорошо известная и, честно говоря, заслуженная репутация коррупционера, который из Эфиопии перебрался в ВОЗ». На мой взгляд, эти обвинения необоснованны и даже, я бы сказал, содержат клевету.

14 апреля американский президент заявил, что временно прекращает финансирование ВОЗ, пока в Вашингтоне не изучат, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавируса. Если сосредоточиться не на этичности этого решения, а исключительно на отношениях между США и ВОЗ, то Трамп, вероятно, надеется, что этот шаг может привести к тому, что Тедрос Гебреисус и ВОЗ вновь займут более проамериканскую позицию. До последнего момента взнос Вашингтона в бюджет Всемирной организации здравоохранения был самым крупным. В 2018—2019 годах (взнос делается раз в два года) выплата США составила $893 млн. Из них $237 млн – взнос государства, а остальное – добровольные пожертвования американских граждан и организаций.

Теперь Трамп может еще больше настроить руководство ВОЗ против себя лично и США. И тем самым предоставит Китаю еще больше возможностей для расширения своего влияния внутри организации. Пока США удерживают свои средства, Китай уже пожертвовал ВОЗ дополнительно $50 млн за последние два месяца. При том последний взнос Китая составил примерно $86 млн. С 2014 года Пекин увеличил свои выплаты на 52%.

Как еще, кроме лишения финансирования, Вашингтон мог бы повлиять на отношение ВОЗ к Китаю? Потенциально, ЕС и США могли бы объединить усилия, чтобы оказать сопротивление Китаю в ВОЗ и в других организациях, связанных с ООН. Но до сих пор администрация Трампа, похоже, делала больше для выхода из системы ООН и ее сателлитов, нежели наоборот. Более того, с 2018 года Трамп даже не удосужился назначить представителя Америки в Исполнительном комитете ВОЗ, место остается вакантным.

То, что роль Китая в ВОЗ растет – это закономерное явление, учитывая, что Пекин набирает экономический и дипломатический вес. Но важно, чтобы организация оставалась прозрачной и заслуживающей доверия, способной поддержать свой авторитет и поставить заслон политическому вмешательству в такие времена, как сейчас. На мой взгляд, один из главных недостатков ВОЗ во время этого кризиса проявился в разрушении доверия между руководством организации, беспрерывно льстящим Китаю, и многими либеральными демократиями.

Предложенная Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном реформа ВОЗ должна, как мне представляется, содержать очень важный пункт: организации необходимо предоставить право направлять группу экспертов в страну во время кризиса без предварительного уведомления, как это, например, делает МАГАТЭ. Это обеспечило бы ВОЗ быстрый доступ к критически важной информации на местах. Тогда ей не пришлось бы ожидать по несколько недель подряд, прежде чем ее экспертов пустят в страну, как это недавно было в случае с Китаем. Разумеется, подобная даже малейшая уступка в области суверенитета – это всегда чрезвычайно деликатный вопрос для большинства стран. Поэтому столь необходимая, как показала эта пандемия, мера вряд ли вызовет восторг у членов ВОЗ.