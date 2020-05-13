Фотофакт: В спортзале массово ставят койки для солдат, зараженных COVID-19 на репетиции парада 2 13.05.2020, 12:12

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Фото: onliner.by

Снимки из войсковой части № 29591.

В спортзале войсковой части №29591, которая размещается в Минске, разместили койки для солдат, у которых подозревается заражение Covid-19 после участия в репетиции парада, сообщает телеграм-канал «Баста».

«Фото спортивного зала войсковой части на улице Героев 120 дивизии. Зал уставлен койками для госпитализации солдат», - сообщает источник канала.

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