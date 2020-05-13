закрыть
13 мая 2020, среда, 12:30
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Нацбанк вновь снижает ставку рефинансирования

  • 13.05.2020, 12:16
Нацбанк вновь снижает ставку рефинансирования

Cтавка снижается сразу на 0,75%.

Нацбанк с 20 мая 2020 года снижает ставку рефинансирования с 8,75 до 8 процентов годовых, ставка по кредиту овернайт опустится с 9,75 до 9% годовых, ставка по депозиту овернайт — с 7,75 до 7% годовых.

Как сообщает пресс-служба Нацбанка, соответствующие решения приняты правлением Нацбанка Беларуси по итогам заседания по денежно-кредитной политике 13 мая 2020 года.

Как ранее сообщалось, уровень инфляции в апреле составил 0,6%, по сравнению с декабрем цены выросли на 3,3%, с апрелем 2019 года — на 5,4%.

Напомним, с 19 февраля 2020 года ставка рефинансирования составляла 8,75% годовых, она была снижена с 9% годовых. Такое решение регулятор объяснил «умеренным характером инфляционных процессов, несмотря на наличие и внешних, и внутренних рисков». В правительстве тогда заявили, что ожидали от Нацбанка более решительных шагов по снижению ставки рефинансирования.


популярное за неделю

Мнение

За тех, кто на передовой!
За тех, кто на передовой! Наталья Радина
Чумовой парад в Минске
Чумовой парад в Минске Ирина Халип
Дзень забытых пераможцаў
Дзень забытых пераможцаў Уладзімір Халіп
Этого я никогда не забуду. И не прощу
Этого я никогда не забуду. И не прощу Дмитрий Растаев