Коронавирус в Сморгони: уцелела только треть работников санстанции 2 13.05.2020, 12:38

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Фото: belsat.eu

Врачи клянут начальство, которое скрывало эпидемию и требовало «снять намордники».

Около сорока работников Сморгонского зонального центра на больничном дома или в стационаре. Критикуют руководство за поведение, приведшее к распространению эпидемии, и за попытки скрывать ситуацию.

Информацию о коронавирусе в санстанции Сморгони опубликовал Telegram-канал «Баста!»:

«Сейчас почти все работники на больничном, у многих болеют родные. Тесты никому не делают, диагноз – пневмония».

Телеканал «Белсат» анонимно поговорил с работником санстанции:

«На прошлой неделе было 14 человек на работе из, примерно, 55-ти. Многие лежат в больнице, у многих подтвержден коронавирус. Кажется только у 15-17 человек не подтвержден».

Работник санстанции сообщил, что в конце апреля некоторые работники ходили на работу с температурой:

«Ну безответственные! Скрывали это, ходили на работу, будто здоровые. Никто не проверял, при входе температуру не измеряли, никакого контроля не было. Руководитель наша, когда кто-то носил маски, смеялась над людьми. Говорила: «Вы что боитесь обычного ОРВИ? Понатягивали эти намордники на лицо». Вот такая безответственность, которая вылилась в большое количество больных в организации».

Источник телеканала говорит, что руководство санэпида – в стационаре:

«Насчет двух руководителей: Марина Турейко, главный врач, и Анатолий Шкирмонт, заведующий эпидотделом, – мы не знаем, что с ними сейчас. Но знаем, что они в больнице с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. 29 апреля главный врач пришла на работу. Ей, видимо, было плохо, но она пришла, со всеми собрание провела. Потом она съездила в больницу, в больнице обнаружили пневмонию. Нет, чтобы пойти сразу на больничный – она вернулась в организацию, всем раздала свои ценные указания, и только потом пошла в больницу и уже тогда тест подтвердился».

В контакты первого уровня записывали неохотно:

«Все пытаются скрыть. Сначала записали только заведующего эпидотделом, хотя главный врач контактировала почти со всеми. Симптомы все есть, но делать тесты было нельзя. Всех убирали из контактов первого уровня, потому что некому было бы работать. Немного позже уже взяли у всех мазки. До последнего сидели. Вот в итоге досиделись».

Журналисты позвонили в санстанцию, где нам предоставили информацию о коронавирусе в районе, но комментировать ситуацию в санстанции отказались:

«По району у нас на 11 мая 144 подтвержденных с коронавирусом. Санстанция работает, лаборатория работает, приемная работает. Многие на больничном по разным причинам: кто с детьми, кто за собственный счет, кто в отпуске».

В лаборатории санстанции подтвердили случаи инфицирования:

«Многие на больничном не из-за коронавируса, много кто взял отпуск за свой счет на это время. Есть инфицированные, но у нас в лаборатории, например, нет. Есть люди, которые были в контакте. Они тоже на больничном, они не болеют и результаты отрицательные. Но все равно высиживают инкубационный период».

В посте Telegram-канала «Баста!» была информация о том, что санстанция проводила проверки в школах, торговых точках и больнице без масок и перчаток. В санстанции сообщили, что вторую неделю не делают проверок. Belsat.eu позвонил в среднюю школу № 5 Сморгони:

«У нас была санстанция неделю или полторы назад, один человек. Она была в маске с перчатками, проверила только столовую. Дальше столовой ее руководитель не пустил».

Ситуацию в городе активно обсуждают в группе Вконтакте «Слухи Сморгонь». Там же уроженка Сморгони Екатерина опубликовала пост с просьбой найти донора крови, который переболел коронавирусом, для ее мамы Галины Антоновны:

«Добрый день. Хочу обратиться к Вам с просьбой о помощи в размещении объявления. Моя мама находится в тяжёлом состоянии в реанимации на ИВЛ в г. Сморгонь с подтвержденным короновирусом.

Требуется донор плазмы. Донор со 2+ группой крови.

Донором плазмы может стать тот,кто переболел короновирусом. Человек должен быть здоров: в течение минимум 15 суток должны отсутствовать любые клинические симптомы и любые лабораторные признаки инфекции. Возраст 18-60 лет, вес не менее 50 кг. На процедуру по забору плазмы уйдет 30 минут. Вознаграждение гарантирую. Телефон для связи 8-044-584-46-45 (Екатерина)».

Журналисты тоже поговорили с Екатериной:

«Я сама сейчас в Минске, а мама в Сморгони. Она уже на пенсии, ей 60 лет и она в коме. Связи нет уже неделю, она на ИВЛ. Врачи прогнозов не дают. Говорят, что все зависит от того, как себя будет вести организм».