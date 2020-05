Новая Хатынь 2 Дмитрий Растаев

Один немец с крысиными усиками тоже был единственным в мире правителем, гнавшим своих соотечественников в самое пекло.

Честно говоря, до последнего надеялся, что парад отменят. Ну не может же быть так, думал я, чтобы в XXI веке в Европе, несмотря на предупреждения ВОЗ и возмущение широкой общественности, на глазах у всего мира людей погнали в самое пекло заразы. Я все ждал, что у зачинщиков этого макабра в последний момент включится если не совесть, то хотя бы ум. Но увы.

Хотя, с другой стороны, а с чего я решил, что такое возможно? Если главный победогон державы считает коронавирус «не таким уж и опасным» и иначе, как «психозом», эту эпидемию не называет, то с чего ему отменять парад? В то время как главы других государств обращались к своим народам со словами поддержки, наш обвинял то умерших - мол, слишком жирные, то врачей - мол, слишком расхлябанные, то самоизолировавшихся - мол, сидят все время дома, «опустив руки, сопли развесивши». Ну и какой человечности можно ждать от такого персонажа?

Если рядом маячит хотя бы малая угроза для безопасности, любой вменяемый правитель лучше перебдит, чем недобдит. А ведь сегодня угроза отнюдь не малая: на день, когда прошел злополучный парад, было зарегистрировано уже 22052 человека с положительным тестом на коронавирус, прирост за сутки составил 951 случай.

Но нашему победогону это, видимо, по барабану. «Все забудут, какие цифры были по коронавирусу, насколько мы их выявляли. Все будут помнить, сколько погибло людей, поэтому главное, на что делаем упор, - спасение людей. И самая низкая смертность при таком объеме выявляемых - в Беларуси», - заявил он накануне парада. Ой ли?

Секрет «низкой» смертности на прошлой неделе, сам того не желая, раскрыл телеканал «Беларусь 1», выступивший после скандального сюжета о Столбцах на российском «Первом» с разоблачением его «фейков». В число оных он включил и историю Елены Зиновко - ее дочь рассказала российскому корреспонденту, что у ее матери был положительный тест на COVID-19, но в свидетельстве о смерти врачи указали другую причину - сердечная недостаточность. На «Беларусь 1» это прокомментировали так: «Врачи пояснили, что вирус стал триггером, пневмонию почти побороли, но, увы, не выдержало именно сердце».

Но позвольте, ВОЗ неоднократно разъясняла, что жертвами вируса признаются все, у кого подтвердили наличие инфекции, даже если они и страдали от какого-либо хронического заболевания! Определение смерти в связи с COVID-19 подробно изложено в International Guidelines for Certification and Classification (Coding) of COVID-19 as Cause of Death - специальном руководстве, разработанном ВОЗ.

«Смерть от COVID-19 - это смерть от сопутствующих заболеваний при вероятном или подтвержденном случае COVID-19, если нет другой очевидной причины, например травмы, - сказано в нем. - В качестве причины смерти COVID-19 не может быть приписан другому заболеванию (например, раку) и должен быть зафиксирован независимо от ранее существовавших причин, которые предположительно приводят к началу тяжелого течения. Если COVID-19 стал причиной сначала пневмонии, а потом и респираторного дистресса, то и пневмония, и респираторный дистресс наряду с COVID-19 должны быть отмечены как причины смерти». И никаких тебе «не выдержало именно сердце». Тем не менее байнет пестрит сегодня похожими историями.

Но даже если человек справился с инфекцией и не попал в список смертников, перенесенная болезнь может дать осложнения - и это тоже опасность нешуточная. Как, будучи правителем и имея в распоряжении целый Минздрав, можно не понимать этого и заявлять, что «не такой он уж и опасный этот вирус», отправляя людей на верную заразу?

Все это с ужасающей наглядностью демонстрирует, в каком диком, бесчеловечном режиме живет наша страна, ставшая фактически живым пособием по теории и практике антигуманизма. У нас сегодня можно найти ответы на все вопросы: и почему был ГУЛАГ, и почему был Освенцим. Так что «не забудем, не простим» - это теперь не только про фашистов. Это еще и про тех, кто, невзирая на доводы разума и призывы к совести, бросил людей в заразное полымя. Это - наша новая Хатынь.

Вот только сгорать в ней люди будут медленно, мучительно выхаркивая с кровью легкие в переполненных боксах реанимаций. И кровь эта отныне - на нашей «не испугавшейся» власти. Если до 9 мая эта она, как и весь мир, была в какой-то мере заложницей обстоятельств, то 9-го власть сама начала создавать эти обстоятельства. И каждый новый зараженный, каждый новый умерший теперь - целиком на ее счету.

«В этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире найдутся люди, осуждающие нас за место и время проведения этого священного действа», - заявил победогон на параде. Что-что, а перекладывать с больной головы на здоровые он мастак. «Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора. А если и был бы, мы поступили бы так же. Потому что на нас смотрят глаза погибших за нашу свободу советских солдат, глаза замученных в застенках гестапо партизан и подпольщиков, глаза стариков, женщин и детей Хатыни. Они очень хотели жить, но умерли, чтобы жили мы». Вот именно - чтобы жили! А не погибали из-за чьих-то бездумных амбиций, из-за чьего-то желания показать козу всему миру.

Да, хайп состоялся: наш победогон оказался одним из двух правителей, где в этот день не отказались от парада (второе - Туркменистан: там, по официальной статистике, коронавируса якобы нет вообще). Но доблести в этом ни на грош. Уникальность сама по себе еще не заслуга: важно, в чем она проявляется. Когда ты единственный, кто создал «Джоконду», написал «Войну и мир» или разработал вакцину от смертельной болезни - это одно. А уникальное безрассудство, уникальное бессердечие - совсем другое. Один известный немец с крысиными усиками тоже был единственным в мире правителем, гнавшим своих соотечественников в печи концлагерей. Но доблести в этом - ноль. Это - слава Герострата.

