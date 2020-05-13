В России приостановили работу аппаратов ИВЛ от крупнейшего производителя 13.05.2020, 13:03

Аппарат ИВЛ “Авента-М”

Фото: ТАСС

Накануне два аппарата загорелись в больницах.

Росздравнадзор приостановил использование аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М», произведенных с 1 апреля 2020 года, сообщает сайт ведомства. Такие устройства, предположительно, стали причиной пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, в них погибли шесть человек, сообщает svoboda.org.

Первый пожар произошел вечером 9 мая в 50-й московской больнице на северо-западе города. Тогда погиб один человек. Второй — утром 12 мая в больнице Святого Георгия на север Петербурга, там погибли пять человек.

Аппараты «Авента-М» производит Уральский приборостроительный завод, входящий в структуру государственного «Ростеха». Их поставляет входящий в госкорпорацию Концерн Радиоэлектронные технологии. В конце марта правительство распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина назначило концерн единственным поставщиком аппаратов ИВЛ для нужд медицинских учреждений в России. После этого завод, производящий 10 аппаратов в день, планировал увеличить выпуск до 100 аппаратов в день, писала газета “КоммерсантЪ”.

По подсчетам издания «База», уже сегодня по всей России в больницах используют тысячи аппаратов ИВЛ производства уральского завода. Каждый из них стоил бюджету от 1,5 до 3,4 миллиона рублей в зависимости от модификации. С начала апреля российские больницы закупили без конкурса тысячи этих аппаратов — на общую сумму 14,6 миллиарда рублей, пишет издание.

Вечером 12 мая от использования аппаратов отказались власти аннексированного Россией Севастополя и Ленинградской области, сообщал РБК. В правительстве настаивают, что кроме проверки самих аппаратов следует изучить и условия их эксплуатации. Есть ли чем заменить аппараты в случае их нехватки — не сообщается.