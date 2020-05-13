«Обещаешь, что все будет хорошо, — через два дня человек уже в больнице» 13.05.2020, 13:07

Невролог рассказала о работе с коронавирусными пациентами и своем заражении.

В августе София окончила медуниверситет и перешла в интернатуру. С этого момента ее жизнь превратилась в сплошную динамику. Оказалось, что сразу после студенческих экзаменов девушку ждал экзамен ее профессии. В январе она уже принимала пациентов как полноценный врач, а в марте 37-я поликлиника, в которую Cофия попала на распределение, позвала девушку работать терапевтом. Спокойные и размеренные будни сменились ежедневными встречами с высокими температурами и пневмониями, а вскоре и собственным положительным тестом на коронавирус, пишет onliner.by.

— Сначала я отказывалась идти к людям с температурой: я невролог и должна заниматься только своими больными. Мне даже мама говорила, когда я поступала в мед, что работа терапевта неблагодарная: кроме своей основной работы, ты должен быть еще и психологом. Жарко, тяжело, нужно успокаивать других. А оказалось, я тоже неплохо умею это делать, — смеется девушка.

Она говорит спокойно и уверенно, принимает перемены как данность и вообще не паникует. Даже несмотря на то, что у нее самой позавчера подтвердился коронавирус. «Ну а что делать?» — задает риторический вопрос София на протяжении всего разговора. И продолжает рассказывать:

— Когда я сказала о положительном тесте своей маме, она начала реветь в трубку. Спрашиваю: «Чего ты плачешь? Я молодая-здоровая девушка, все будет хорошо!» Но мои родственники уже столько себе придумали! Последний тест я сделала неделю назад. Мы должны сдавать его после каждого контакта с заболевшим, но это же такое дело... Вот ты ходишь по всем пациентам, видишь у них высокую температуру, слышишь кашель. Направляешь на снимок — пневмония. Хорошо, у них берут анализ. И что дальше? Неделю нужно ждать. Ты уже предполагаешь, что у них будет коронавирус, но пока результатов нет, еще три раза навестишь их в одних перчатках и маске. Анализ подтверждается — идешь и сдаешь анализ сам. А теперь представьте, сколько таких «неподтвержденных» пациентов через тебя проходит каждый день. Их сложно посчитать. Но паники уже нет — такие встречи в порядке вещей.

Девушка не работает в составе бригады: соответственно, защитного костюма у нее нет. Рассказывает, что врачи, которые, как и она, выезжают на вызовы, часто заходят к пациентам только в маске и перчатках. Ну еще захватывают с собой антисептик.

— У меня весь месяц был один респиратор — в нем я и ходила. Не жалуюсь, потому что знаю ситуацию других. Когда все только начиналось и СИЗ было трудно достать, у моих знакомых на передовой был один защитный костюм на троих. Одна девушка снимала его после смены, кварцевала, отдавала второй. Та — третьей. Потом СИЗ появились, стало спокойнее. Но у нас до сих пор много медиков, которые не состоят в бригадах и выезжают к пациентам на дом. Они тоже рискуют и заражаются так же, как это произошло со мной.

Сейчас в поликлинике, где работает девушка, коронавирусом болеют четыре врача. По словам Софии, некоторые медики не делают тесты, потому что понимают: если их результат будет положительным, работать будет некому.

— Никто не боится заразиться — мы шли в медицину, чтобы помогать. А вот то, что у нас увеличивается число пневмоний, лечить которые не хватает рук, уже проблема. Минск сразу стал самым растущим по заболеваниям городом: плотность населения большая. В регионы же вирус, по большому счету, еще начинает приходить. Мой знакомый рассказывал, что в его региональной реанимации было 20 коек, теперь их количество увеличили до 40. Это подготовка.

По словам девушки, сейчас врачи начинают болеть намного чаще.

— После Радуницы число заболеваний увеличилось. Я же за эти большие выходные хотя бы немного отошла, была готова с новыми силами пойти в бой. Вышла на работу, контактировала с коллегами, ходила по пациентам. Сдала тест, итог — коронавирус. Скольких я могла за это время заразить? А по-другому у нас действовать и не получается: не хватает рук. Я и сама как интерн не должна была принимать пациентов, но кто тогда будет помогать врачам? Вот поэтому я недоумеваю, когда люди сидят дома без симптомов и лишний раз вызывают врача, чтобы он их «просто послушал».

София отмечает, что сейчас в поликлинику приходит больше людей, вызовы на дом участились. В то же время число выписавшихся из больниц увеличивается.

— Мы и сами стараемся молодому человеку, если у него есть небольшая температура или пневмония, назначить симптоматическое лечение дома. Но случается, что ты просто не знаешь, как поступить. Вот пришла я к женщине, у нее температура под 40. Звонишь в скорую, чтобы ее забрали. И на это тебе отвечают: «Вы же понимаете, какая у нас загрузка, помощь нужна более тяжелым пациентам, полечите ее дома». И в этот момент доходит, насколько все серьезно. Если человеку предлагают переносить такую температуру без постоянного наблюдения врача, что говорить о состоянии «более тяжелых» пациентов?

По словам Софии, самым сложным за время ее работы было давать заболевшим людям обещания, что все будет хорошо. А потом узнавать, что пациент попал в больницу.

— Так произошло с одной женщиной. Я пришла к ней — она плачет, переживает. Температура под 40, не сбивается парацетамолом. Вот так ты с ней сидишь, держишь за руку, обещаешь, что все будет хорошо, уходишь. Через время звонишь всем, кто у тебя с пневмониями на контроле. Набираешь ей: а она уже себе скорую вызвала, увезли в больницу. Ну, берешь себя в руки, говоришь, что надо идти дальше.

Девушка рассказывает, к таким случаям врачи уже привыкли и стараются не поддаваться эмоциям. Но когда твои будни выглядят как один сплошной стресс, иногда нужно позволять себе расслабиться.

— До моего больничного мы иногда собирались с коллегами вместе после работы. Тогда становилось спокойнее. Единственный раз я расстроилась в прошлом месяце, когда получила зарплату — смеется София. — 600 рублей и 270 — надбавку для интернов. Чтобы получать дополнительные деньги, придется доказывать, что я контактировала с коронавирусным пациентом. Буду надеяться, что после выхода с больничного что-то изменится.