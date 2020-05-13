Названы самые густонаселенные регионы Европы 13.05.2020, 13:12

Легче всего социальную дистанцию будет соблюдать жителям стран Северной Европы.

Париж оказался самым густонаселенным регионом в Европе – на квадратный километр там приходится больше 21 тысячи жителей. Следом с большим отрывом идут Афины – почти 10,5 тысячи жителей на квадратный километр. На третьем месте оказался пригород Парижа О-де-Сен, где на квадратный километр приходится 9,4 тысячи жителей, пишет «Европульс».

Эти данные опубликовало европейское статистическое агентство Евростат в связи с тем, что в Европе начинают ослаблять карантинные меры. В некоторых странах, таких как Испания, Италия и Бельгия, карантинный режим был ослаблен 4 мая; в других — например, во Франции и Нидерландах — 11 мая.

По мнению специалистов Евростата, в ожидании вакцины от коронавируса COVID-19 очень важным останется соблюдение социальной дистанции, а соблюдать ее в густонаселенных городах значительно сложнее, чем в сельской местности.

По прогнозам Пастеровского института в Париже, вторая волна эпидемии в Европе может случиться в августе. По их данным сейчас только 6% французов соприкоснулись с вирусом и, соответственно, выработали иммунитет.

А легче всего социальную дистанцию будет соблюдать жителям стран Северной Европы. На большей части территории Швеции, Финляндии и стран Балтии на каждый квадратный километр приходится меньше 45 жителей. Даже в столичных регионах этих стран плотность населения не превышает 540 человек на квадратный километр.