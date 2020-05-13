Исследователи рассказали о подростковом поведении собак 13.05.2020, 13:17

Отношения «хозяин — собака» можно рассматривать в плоскости «родитель — ребенок».

Исследователи обнаружили, что собаки игнорируют команды и их труднее дрессировать в возрасте восьми месяцев, когда они переживают период полового созревания. Это поведение было более выражено у собак, которые имели меньшую привязанность к своему хозяину, пишет «Популярная механика».

Учёные изучили группу из 69 собак. Они следили за послушанием лабрадоров, золотистых ретриверов и помесей этих двух пород в возрасте от пяти месяцев до подросткового возраста и от восьми месяцев в течение всего «проблемного периода».

Собакам требовалось больше времени, чтобы следовать команде «сидеть» в подростковом возрасте, но только тогда, когда команда была дана воспитателем, а не незнакомцем. Вероятность многократного отказа от выполнения команды была выше в восемь месяцев, чем в пять.

Дальнейшие доказательства были найдены, когда команда исследовала большую группу из 285 лабрадоров, золотистых ретриверов и немецких овчарок и помесей этих пород. Владельцы и дрессировщики, менее знакомые с каждой собакой, заполнили анкету, рассматривающую обучаемость и повиновение.

Воспитатели давали более низкие оценки обучаемости собакам в подростковом возрасте, по сравнению с тем, когда они были в щенками или уже совсем взрослели.

Эксперты также обнаружили, что, как и у людей, самки собак со слабой привязанностью к своим хозяевам рано достигают половой зрелости. Эти данные предоставляют первое доказательство межвидового влияния качества отношений на репродуктивные сроки, подчеркивая еще одну параллель отношений родитель — ребенок.

«Наши результаты показывают, что изменения в поведении, наблюдаемые у собак, параллельны отношениям между родителями и детьми. Очень важно, чтобы владельцы не наказывали своих собак за непослушание или не начинали эмоционально отстраняться от них в это время. Это может ухудшить проблемное поведение», — комментируют эксперты.