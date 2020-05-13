«Власти бездействуют и перекладывают ответственность» 13.05.2020, 13:19

Родителями рассказали, почему не отпускают своих детей в школу в мае.

Журналисты поговорили с родителями из Витебска, которые решили не отправлять своих детей в школу до следующего учебного года из-за пандемии коронавируса. По просьбе собеседников их собственные имена были изменены, передает «Радыё Свабода».

«По факту они бездействуют, перекладывая ответственность на родителей»

Анастасия воспитывает двух дочерей, учениц 1-го и 3-го классов

Дочери Анастасии учатся в одной из витебских гимназий. Они перестали посещать занятия в марте. Анастасия считает, что в мае им будет безопаснее дома.

«Я решила оставить детей дома, потому что за меня его не приняли другие люди, которые должны были объявить это решение и взять на себя ответственность, - говорит Анастасия. - Мне не нравится позиция, когда такого маленького человека, как я, ставят в условия, когда ему необходимо принимать ответственные решения. Вдруг, когда я отведу детей в школу, они заболеют или кто-то заболеет по их вине? Я не хочу отвечать за возможные заражения. Мне было бы более приятно, если бы руководство страны или хотя бы местные власти могли решить это за меня. По факту они бездействуют, перекладывая ответственность на родителей».

Неопределенность и неуверенность во всем, по словам собеседницы, вызывает ряд вопросов у родителей.

«Мы все еще в каком-то неведении. Как детей будут аттестовать? Как будут относиться к родителям, которые оставили детей дома? Возможно, к ним потом примут репрессивные меры? Я за прозрачность. Когда все в школу, скажите, что это безопасно. Или наоборот - мы все остаемся дома.

Если бы существовала адекватная статистика, которой можно доверять, мы бы поняли, что уже на пике или выходим на ожидаемое плато. Мы могли бы оценить наши сильные стороны. Может быть, сейчас, наоборот, необходимо усилить меры дистанцирования и самоизоляции? Пришло ли время вернуться в школу?

Какой вопрос ни затронь, это тайна, окутанная тьмой. Люди начинают додумывать, как я. У меня это повышает уровень тревоги. И мой негатив переносится в школу. Хотя я понимаю, что учителя – заложники ситуации. Возможно, всем было бы эффективнее и проще организовать дистанционное обучение».

Анастасия говорит, что в этом учебном году она не планирует возвращать детей в школу. Оценки не могут стоять в одном ряду со здоровьем и безопасностью.

«Мы дома уже много недель. У меня есть возможность работать удаленно и быть с детьми, - продолжает собеседница. - И сейчас быть дома перешло в фазу, когда всем нравится. Мы много времени гуляем по лесу, у детей хороший сон и аппетит».

Самое сложное, по словам Анастасии, - организовать процесс домашнего обучения.

«У нас есть две диаметрально противоположные учительницы. Дочь-первоклассница получает домашнее задание каждый день. Мы отправляем его на проверку. Учительница третьего класса оставляет задания в электронном дневнике, а мы выполняем их в спокойном темпе. Ничего назад не возвращаем. Оценки меня не сильно беспокоят. В худшем случае с младшей дочерью нам грозит грустный смайл - оценок в первом классе нет. Старшая дочь тоже в начале учебного процесса. Так что я оптимистично настроена на конец учебного года. Морально я уже это закончила. Позже мы сделаем технический выход - закроем группы в Viber. Я отпустила ситуацию. Надеюсь, до сентября она будет более уверенной».

«Учителя работают в три смены - в школе, дома и ночью»

Екатерина - мама пятерых детей. Они учатся в 1, 5, 7 и 10 классах одной из крупнейших витебских школ.

По словам Екатерины, ее дети перестали ходить на занятия задолго до весенних каникул.

«Я забрала детей со школы ради бабушек, - объясняет мама. - Они уже старые, хотелось их защитить. Ведь дети помогают передавать еду, лекарства. Также друзья-медики объяснили нам, что нагрузку на неподготовленную к эпидемии систему здравоохранения нужно снизить. А сделать это можно только сидя дома, не усложняя ситуацию с массовыми заражениями. Мы ответственно отнеслись к осторожности и с удовольствием остались дома. Кто ж не хочет пропустить школу?

Екатерина говорит, что за это время написала около 30 заявлений.

«У меня пятеро школьников, двое из них ходят в музыкальную школу, - говорит она. - Заявления просят везде, их сроки необходимо продлевать. Переписывала четыре раза в школу и три раза в музыкальную. Уже 26. Хорошо, что заявления можно отправлять учителю через Viber».

В классах, к которым принадлежат дети Екатерины, как раньше ходят от 5 до 10 человек. Женщина думает, что ее дети не пойдут в школу до конца мая.

«Сейчас дети много играют. Улица несопоставима со школой с точки зрения риска заражения. Оценки не очень важны для меня. В нашей семье нет выпускных классов. Ходят слухи, что для аттестации возьмут результаты трех четвертей и разделят на четыре. Но это чепуха, так нельзя. У нас нет дистанционного обучения, карантина тоже. Невозможно ввести карантин в школах, не введя его в стране. Остальное - слабая экономика. Министерство образования не готово к такой ситуации, не может дать разумных указаний. Учителя в каждом классе действуют самостоятельно. Результата нет.

Учебный процесс у детей Екатерины организован по-разному.

«Начальная школа дает много заданий, в том числе методические руководства через Viber. Что-то непонятное происходит в 5 классе. Дочь теперь боится возвращаться в школу, потому что многое пропустила. А программа уже более сложная, без объяснений ее сложно понять самостоятельно. В 7 классе мы отправляем некоторые задания учителям по почте, некоторые - в закрытую группу «ВКонтакте». Десятому классу тоже что-то скидывают.

Плохо то, что учителя не заполняют электронный дневник в полном объеме. Ведутся группы. Информацию нужно ловить либо в Viber, либо в социальных сетях. Нет четкой линии даже в пределах одного класса. Один из учителей говорит, что он не может проверить 400 домашних заданий. Трудно, отработав программу в школе, прийти домой и продолжить обучение с теми, кто не ходит в школу. В результате мы получаем либо задания, либо проверки в 9-10 часов вечера. Режим рабочего дня не соблюдается и не может соблюдаться, потому что учителя работают в три смены - в школе, дома и ночью».

Екатерина и ее муж работают из дома. Сложно, но адаптировались. Несколько недель школы, которые остались до конца учебного года, не стоят тех усилий, которые требуются многодетной семье для сбора в школу.

«Теперь у меня нет ни моральных, ни материальных ресурсов, чтобы снова собрать детей в школу. Был большой перерыв - нужно прийти в форму, что-то покупать. Не хочется думать, что в мае может случиться первое сентября. Сколько денег понадобится только на одноразовые маски для пятерых детей?»

«Можно было сразу отменить занятия и остановить этот балаган»

Евгений, отец дочери-третьеклассницы.

«Во-первых, мы думаем о здоровье ребенка, - объясняет решение не водить дочь в школу Евгений. - В феврале-марте нам сказали, что вирус опасен для взрослых и пожилых. В настоящее время известно, что дети также страдают от этой болезни. Я вижу это в странах, где к статистике относятся более-менее ответственно. Я не доверяю официальным данным в Беларуси. И тем не менее, даже согласно этой статистике, количество заболевших растет. Разве сейчас время вести детей в школу? Во-вторых, мы живем с пожилыми родителями, поэтому максимально ограничиваем контакты, чтобы минимизировать риск заражения. Ходим в магазин раз в неделю. Исключительно в масках».

Евгений работает удаленно с начала марта. Он без колебаний забрал свою дочь со школы.

«Она занимается самостоятельно, у нас есть учебники. Учительница отправляет задания, - говорит он. - Моя дочь одна из лучших учениц в классе, я спокоен за ее знания. Даже если окончательные оценки будут понижены из-за ее отсутствия - пусть. Это ни на что не повлияет. Здоровье дороже».

Евгений считает, что власти должны были по-другому отреагировать на ситуацию.

«Министерство образования никак не проявило себя ни в этой ситуации, ни в других. Я прекрасно вижу, какие у нас учебники, система оценок и подход. Все становится только хуже. Я доупскаю, что в министерстве работают и адекватные люди. Но у нас есть «один человек». И даже если у кого-то из чиновников есть хорошая идея, не он будет решать, что делать.

Пока я не вижу никаких положительных действий со стороны Министерства образования. Можно было сразу отменить занятия и остановить этот балаган. В классе по 3-5 человек. Смысла в этом нет. Дистанционное обучение настроить также вполне возможно. Начальную школу можно было бы сейчас вообще отпустить, а затем наверстать».

Евгений говорит, что вернуть детей в школу тоже можно разными способами.

«Мне нравится опыт Германии. Там дети тоже начинают возвращаться в школу. Но в первую очередь - выпускные классы при сохранении мер безопасности. У нас возвращение было внезапным. Даже одну из суббот были сделали рабочей. Показушное. У нас все хорошо - мы играем в футбол, и в школу мы пойдем».

«Ничего не обсуждается с родителями»

Мария - мать двоих сыновей. Старший учится в 9 классе, младший ходит на подготовительные занятия для поступления в школу.

Старший сын Марии учится в одной из престижных гимназий Витебска. По словам женщины, в течение нескольких недель в классе ее сына детей вообще не было. Последнюю неделю ходят три ученика.

«В этом году случилось так, что младший сын поступает в первый класс, а старший сдает экзамены. Но я оставил обоих дома, - говорит Мария. - Ситуация меня пугает. Я очень уязвима и легко поддаюсь чужому влиянию. Я не уверена, что ситуация в Витебске улучшается, несмотря на официальные заявления. Поэтому я не вижу никакого смысла в том, чтобы дети посещали школу».

Мария говорит, что ее сын будет готовиться к экзаменам дома.

«Учителя все равно не готовят к экзаменам. Часто работаю только с сильными учениками. А другим что делать? Единственный выход - репетиторы. Многие сейчас работают с детьми онлайн».

Мария говорит, что ее сын пойдет на выпускные экзамены, но пока неизвестно, как все будет.

«С родителями ничего не обсуждается. Включая и эту ситуацию. Электронные дневники уже давно введены в гимназии, но только два учителя их заполняли. Я до сих пор не вижу адекватной картины по оценкам моего сына. То же самое с заданиями. Их тоже начали высылать через дневники – или ничего нет, или ребенок до ночи сидит-разбирается».

Мария уверена, что ввести дистанционное обучение можно было давно.

«Мы живем в 21 веке, но не можем организовать дистанционное обучение. Неужели невозможно было это сделать, когда все только начиналось, за неделю до каникул? Тем более что до конца года осталось очень мало?

Наша гимназия считается престижной. Она технически оснащена, и у студентов, и у преподавателей есть доступ к интернету, только кнопку нажать - и занимайтесь дистанционно. Вместо этого детям продляют каникулы, они ничего не делают в течение трех недель, после чего их загружают работой. С детьми так нельзя».

Как решить вопрос с поступлением младшего сына, Мария тоже не представляет. Ситуация осложняется тем, что для школы необходимо собирать медицинские справки, проходить ряд специалистов. А в поликлинику, говорит мама, с ребенком теперь страшно идти.