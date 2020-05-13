Запаять котел на огне Телеграм-канал «Серпом По»

13.05.2020, 13:23

Фото: Евгений Фельдман/«Медуза»

Кремль готовит новый взрыв возмущения на улицах.

Вот и ответ властей на падение доверия Путину, на рост оппозиционных настроений.

В Кремле подготовили законопроект, который запускает механизмы, позволяющие лучше красть голоса. В том числе на плебисците по «поправкам в Конституцию» - легализации бессрочного правления Путина.

Это - голосование по почте, электронное голосование и другие способы вне избирательных участков, где находятся наблюдатели оппозиционных партий и кандидатов. Нате вам!

Кроме того, как пишет издание «Проект», закон может разрешить голосование досрочно на выборах госдумы и президента. В комментарии «Проекту» анонимный «едросс» сообщил, что «такая форма голосования в целом выгодна власти, она может позволить лучше контролировать результат». Кто бы сомневался!

Вместо того, чтобы дать возможность гражданам решать вопрос об изменении политики властей на выборах, сменив их персональный состав, Кремль создает новые механизмы кражи голосов, готовя взрыв народного возмущения на улицах.

Сначала, во время пандемии, набросали дров в огонь под котлом, отказавшись провести программу поддержки граждан, а теперь еще решили запаять сам котел, стоящий на огне.

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