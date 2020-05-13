закрыть
13 мая 2020, среда, 17:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Коронавирус поразил новые учебные заведения в Минске

1
  • 13.05.2020, 13:28
  • 5,554
Коронавирус поразил новые учебные заведения в Минске

Последняя информация об очагах заражения.

Читатели телеграм-канала "Баста" из Минска сообщают о новых очагах Covid-19 в учебных заведениях. Заражение обнаружено в школах №38, №151, гимназии №21, Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники.

"Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. Студент 3-го курса факультета информационных технологий и управления с положительным тестом на коронавирус. Изолировался, контакты первого уровня не выясняют, никакие меры не принимаются", - пишет читатель.

"В 151-й средней школе на улице Одинцова в Минске есть очаг короновируса. Отправили на два дня в школу в понедельник, все было нормально а сегодня сказали на уроке сыну что в школе у старшеклассника положительный тест", - сообщает подписчик.

"Три новых случая коронавируса в средней школе №38 на улице Бельского, 59 в Минске. Ученики 1, 5, 8 классов", - пишет читатель.

"Гимназия №21 в Минске. В 4-ом классе есть два случая коронавируса. Учитель и девять детей на самоизоляции", - сообщает подписчик.

"Пришло сообщение в родительский чат от классного руководителя, что в школе №114 имени Боливара в Минске, на Тикоцкого, 9, подтвержден случай коронавируса", - пишет читатель.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Новая Хатынь
Новая Хатынь Дмитрий Растаев
Бессилие Кремля
Бессилие Кремля Лилия Шевцова
За тех, кто на передовой!
За тех, кто на передовой! Наталья Радина
Чумовой парад в Минске
Чумовой парад в Минске Ирина Халип