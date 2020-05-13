Коронавирус поразил новые учебные заведения в Минске 1 13.05.2020, 13:28

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Последняя информация об очагах заражения.

Читатели телеграм-канала "Баста" из Минска сообщают о новых очагах Covid-19 в учебных заведениях. Заражение обнаружено в школах №38, №151, гимназии №21, Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники.

"Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. Студент 3-го курса факультета информационных технологий и управления с положительным тестом на коронавирус. Изолировался, контакты первого уровня не выясняют, никакие меры не принимаются", - пишет читатель.

"В 151-й средней школе на улице Одинцова в Минске есть очаг короновируса. Отправили на два дня в школу в понедельник, все было нормально а сегодня сказали на уроке сыну что в школе у старшеклассника положительный тест", - сообщает подписчик.

"Три новых случая коронавируса в средней школе №38 на улице Бельского, 59 в Минске. Ученики 1, 5, 8 классов", - пишет читатель.

"Гимназия №21 в Минске. В 4-ом классе есть два случая коронавируса. Учитель и девять детей на самоизоляции", - сообщает подписчик.

"Пришло сообщение в родительский чат от классного руководителя, что в школе №114 имени Боливара в Минске, на Тикоцкого, 9, подтвержден случай коронавируса", - пишет читатель.

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