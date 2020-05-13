Верховная Рада Украины приняла закон, который был условием для получения кредита МВФ 3 13.05.2020, 13:29

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«За» проголосовали 270 нардепов.

13 мая на внеочередном заседании Верховной Рады Украины народные депутаты приняли законопроект, запрещающий возврат национализированных банков прежним владельцам. Об этом сообщает корреспондент издания "Гордон".

"За" проголосовали 270 нардепов, против – 51.

В повестке дня внеочередного заседания Рады 13 мая законопроект №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" указан вторым вопросом.

Перед голосованием президент Украины Владимир Зеленский призвал его поддержать. По словам главы государства, речь идет о защите украинской экономики.

Принятие этого законопроекта, наряду с открытием рынка земли, – главные требования Международного валютного фонда для продолжения сотрудничества с Украиной. Сегодня министр финансов Украины Сергей Марченкоa заявил, что без принятия документа дальнейшее сотрудничество с МВФ будет невозможным.