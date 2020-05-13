Минские власти решили, где изолировать бессимптомным больных COVID-19 11 13.05.2020, 13:33

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Гостиница «Агат»

Фото: hotelroomsearch.net

Под эти цели определили ряд общежитий, гостиниц и санаториев.

Городские власти определили общежития, гостиницы и санатории, куда будут отправлять на самоизоляцию рабочих с предприятий и строителей с бессимптомным COVID-19. Речь идет о людях, которые живут в общежитиях коридорного типа, где сложно обеспечить изоляцию. Информацию подтвердили в Мингорисполкоме, пишет tut.by .

Определены гостиницы и общежития, в которых будут изолировать рабочих и служащих промышленных предприятий и строительных организаций с бессимптомным COVID-19.

Заселять туда станут из общежитий коридорного типа, где нет условий для самоизоляции. Список гостиниц есть в протоколе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям в Мингорисполкоме за 8 мая:

• гостиница «Алмаз» ОАО «МАЗ» (Минск);

• санаторий «Лесная поляна» УП «Спецкоммунавтотранс» (Мядельский район);

• оздоровительный центр «Свитанок» ОАО управляющая компания «Горизонт», филиал «Социальный комплекс» (Минский район);

• общежитие № 4 ОАО «Интеграл» (Минск);

• общежитие РУП «Национальный аэропорт» (Минск);

• гостиница «Агат» ГУО «Кадры индустрии» (Минск);

• гостиница «Спорт» ГУ «Белспортобеспечение» (Минск).

Похоже, гостиниц будет больше, поскольку на момент заседания 8 мая Центральный и Фрунзенский районы Минска не представили своих предложений.

— Протокол касается лиц, которые живут в общежитиях коридорного типа и которым нужна самоизоляция, а также предусмотрен на случай выписки из больницы людей с коронавирусом с легкими симптомами или без симптомов, — объясняют TUT.BY в Мингорисполкоме. — Администрации районов Минска должны четко понимать логистику — куда человек едет после выписки, куда едет на долечивание. Он может решить этот вопрос сам, либо, если у него нет вариантов, тут начальник коридорного общежития должен сказать, куда ему ехать. И скорая отвезет его туда, где он будет находиться, пока ему не закроют больничный. В списке есть и общежития, которые должны быть готовы принять жильцов на условиях изоляции — предоставить место для проживания, санузел и место для приготовления пищи без соприкосновения с другими жильцами.

Предприятия, к которым относятся общежития коридорного типа, будут сотрудничать с упомянутыми гостиницами, санаториями и общежитиями на договорных условиях. Определяется, проживание там будут оплачивать сами люди на самоизоляции или какую-то часть за них оплатят предприятия.

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