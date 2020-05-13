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Что как не родной?

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  • Антон Орехъ
  • 13.05.2020, 13:56
  • 2,625
Что как не родной?
Антон Орехъ

Президент должен не просто вещать из бункера, а служить положительным примером.

Давеча Владимир Владимирович назвал россиян «родными». Не то, чтобы я мечтал о таком близком знакомце, который так стремительно «добавился мне в друзья», но раз президент настаивает, тогда я тоже не могу относиться к нему, как к чужому человеку. И вот гляжу я на экран устройства – а там Путин встречается с Сечиным. Сидят рядком, говорят ладком. Ни масок, ни перчаток, ни социальной дистанции у них нет! Что, русские не болеют? Печенеги нас дербанили, половцы, Сцилла нам покоя не давала, Харибда – а нам всё равно?

«Не боимся мы волка и сову»? Можете спросить у Мишустина и еще парочки министров, которым шутки про вирус уже не кажутся смешными. Или у своего пресс-секретаря Пескова, который во время визита в Коммунарку один не бравировал, ходил в маске и держался подальше от доктора Проценко. А потом еще какой-то блокатор носил на пиджаке. И то не помогло!

Президент должен не просто вещать из бункера, капсулы, теплицы – или откуда он там вещает – а служить положительным примером. Тем более что в стране миллионы людей продолжают оставаться его поклонниками. Но Путин регулярно подает нам плохой пример. На мотоцикле – без шлема. За рулем – не пристегнутый. КАМАЗом рулил, хотя прав «грузовой» категории у него нет. Он постоянно демонстрирует нам, что не такой как все. Что ему можно то, что нельзя нам.

И вдруг называет нас «родными»! А сам ведет себя как не родной! Надень один раз маску! И завтра все губернаторы тоже напялят маски. И по цепочке начнут наряжаться остальные. А как же – сам президент так делает! Ну Путин слишком крут, чтобы бояться какого-то ковида. В понедельник он отменил фантомные «нерабочие дни». И народ валом повалил на улицы, в городе снова стали появляться пробки. Потому что Путин же сказал, что «всё».

Даром, что региональные ограничения не сняты до конца. И ослабление мер не является их отменой. Впрочем, и само ослабление абсолютно не соответствует ситуации в стране, которая уже обошла всех, кроме Америки, по числу зараженных — и это мы говорим об официальной статистике, которую можно называть лишь достоверным минимумом. Это происходит в тот момент, когда вирус еще даже толком не дошел до большинства регионов и у них еще всё впереди. Но слово Путина весомо. Он разрешил. Теперь и с ментами на улице говорить не страшно. Мало ли что там Собянин начирикал – мне президент сказал, что выходные кончились! А президент в это время без маски, без перчаток, без дистанции воркует с Сечиным. Который, кстати, денег попросил. И вот Сечин, в отличие от вас, деньги получит. Маска такому важному разговору, и в самом деле – помеха.

Антон Орехъ, Telegram


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