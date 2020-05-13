Сайт «Медиа-Полесье» оштрафовали на 3240 рублей 8 13.05.2020, 14:07

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Их обвинили в «содействии распространению панических настроений».

В Лунинце 13 мая местная газета «Медиа-Полесье» была оштрафована на 120 базовых величин «за распространение информации, которая нанесла ущерб национальным интересам Беларуси и способствовала распространению панических атак», пишет председатель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец, передает «Радыё Свабода».

По его мнению, это может быть первым случаем применения новой нормы Кодекса об административных правонарушениях - ч.3-1 ст. 22.9 КоАП Республики Беларусь. Согласно этой части статьи, распространение запрещенной информации в СМИ может быть наказано штрафом в размере до 200 базовых величин (5400 рублей на момент публикации).

В апреле сайту «Медиа-Полесье» вынесли предупреждение за публикацию неправдивой информации о смерти одного из пациентов с COVID-19. Издание заявило, что не могло получить ответы из официальных источников, поэтому обратилось к знакомому врачу - он сказал, что пациент умер. Но он ошибся, об ошибке вскоре сообщили коллеги пациента, сайт это быстро исправили, извинились перед женой пациента.

Предупреждением не ограничилось, потому что «за страну вступился местный участковый и со второй попытки смог сложить более-менее письменный протокол».