закрыть
13 мая 2020, среда, 17:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Сайт «Медиа-Полесье» оштрафовали на 3240 рублей

8
  • 13.05.2020, 14:07
  • 3,469
Сайт «Медиа-Полесье» оштрафовали на 3240 рублей

Их обвинили в «содействии распространению панических настроений».

В Лунинце 13 мая местная газета «Медиа-Полесье» была оштрафована на 120 базовых величин «за распространение информации, которая нанесла ущерб национальным интересам Беларуси и способствовала распространению панических атак», пишет председатель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец, передает «Радыё Свабода».

По его мнению, это может быть первым случаем применения новой нормы Кодекса об административных правонарушениях - ч.3-1 ст. 22.9 КоАП Республики Беларусь. Согласно этой части статьи, распространение запрещенной информации в СМИ может быть наказано штрафом в размере до 200 базовых величин (5400 рублей на момент публикации).

В апреле сайту «Медиа-Полесье» вынесли предупреждение за публикацию неправдивой информации о смерти одного из пациентов с COVID-19. Издание заявило, что не могло получить ответы из официальных источников, поэтому обратилось к знакомому врачу - он сказал, что пациент умер. Но он ошибся, об ошибке вскоре сообщили коллеги пациента, сайт это быстро исправили, извинились перед женой пациента.

Предупреждением не ограничилось, потому что «за страну вступился местный участковый и со второй попытки смог сложить более-менее письменный протокол».


популярное за неделю

Мнение

Новая Хатынь
Новая Хатынь Дмитрий Растаев
Бессилие Кремля
Бессилие Кремля Лилия Шевцова
За тех, кто на передовой!
За тех, кто на передовой! Наталья Радина
Чумовой парад в Минске
Чумовой парад в Минске Ирина Халип