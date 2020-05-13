Вице-спикер Сената Польши ушел с должности, чтобы работать врачом 13.05.2020, 14:06

Фото: PAP/Mateusz Marek

Станислав Карчевский завил, что при этом остается в политике.

Вице-спикер Сената Польши Станислав Карчевский объявил, что уходит с этой должности, чтобы работать врачом, сообщает TVN24.

Станислав Карчевский, который относится к правящей партии Польши "Право и справедливость", в среду утром объявил, что возвращается к медицинской профессии, но не уходит из политики.

Он добавил, что "продолжит быть сенатором и будет сотрудничать".

"В этом году у меня заканчивается срок действия лицензии на медицинскую практику, и это прекрасная профессия", - отметил он.

Он признал, что сотрудничество со спикером Сената Томашем Гродзким (оппозиционная "Гражданская коалиция") "не складывается хорошо".

"Понимания нет, а я думал, что будет. В конце концов, мы оба хирурги. Мы плохо работаем, и я уже смирился с этим", - сказал Карчевский.