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Вице-спикер Сената Польши ушел с должности, чтобы работать врачом

  • 13.05.2020, 14:06
Вице-спикер Сената Польши ушел с должности, чтобы работать врачом
Фото: PAP/Mateusz Marek

Станислав Карчевский завил, что при этом остается в политике.

Вице-спикер Сената Польши Станислав Карчевский объявил, что уходит с этой должности, чтобы работать врачом, сообщает TVN24.

Станислав Карчевский, который относится к правящей партии Польши "Право и справедливость", в среду утром объявил, что возвращается к медицинской профессии, но не уходит из политики.

Он добавил, что "продолжит быть сенатором и будет сотрудничать".

"В этом году у меня заканчивается срок действия лицензии на медицинскую практику, и это прекрасная профессия", - отметил он.

Он признал, что сотрудничество со спикером Сената Томашем Гродзким (оппозиционная "Гражданская коалиция") "не складывается хорошо".

"Понимания нет, а я думал, что будет. В конце концов, мы оба хирурги. Мы плохо работаем, и я уже смирился с этим", - сказал Карчевский.


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