Жительница Пинска: Ситуация с коронавирусом в городе вышла из-под контроля 5 13.05.2020, 14:13

4,873

Пинчанка обвинила в этом отдел образования местного горисполкома.

Жительница Пинска пишет о вспышке коронавируса в вредней школе №2 и обвиняет отдел образования Пинского горисполкома в нарушении постановления Совмина, сообщает телеграм-канал "Баста".

"Обращаюсь через ваш канал к министру здравоохранения Республики Беларусь.

В пинской школе №2 сложилась катастрофическая ситуация с коронавирусом. 14 работников, включая всю администрацию, лежат с подтвержденным коронавирусом. Два человека - в тяжелом состоянии в больнице. Местная санстанция

сделала всем остальным работникам школы тесты и официально определила их всех как контакты первого уровня. Учителя подписали документ, согласно которому обязались быть на самоизоляции.

При этом отдел образования Пинского горисполкома заставил всех учителей угрозами вплоть до увольнения по статье выходить на работу в школу и сидеть в пустых классах, согласно расписанию. Детей в школе нет, а учителя сидят в пустых классах!

Отдел образования заставляет своих работников нарушать постановление Совета министров Республики Беларусь от 8 апреля 2020 года № 208, создает условия для новых заражений, ухудшает положение пинских врачей, которые в больнице находятся на передовой борьбы с пандемией.

Прошу вас, господин министр, отправьте всех работников школы №2 Пинска, которые являются контактами первого уровня, на самоизоляцию. Если этого не сделать, то можно предположить, что ситуация с коронавирусом в Пинске вышла из-под контроля и выполнять постановление №208 уже бессмысленно, так как контакты уже сплошь и рядом".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.