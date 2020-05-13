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«Хочется плакать»: как «чистые» Ружаны стали очагом коронавируса

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  • 13.05.2020, 14:23
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«Хочется плакать»: как «чистые» Ружаны стали очагом коронавируса

Эмоциональный рассказ местной жительницы.

Как "чистый” поселок Ружаны в Брестской области стал очагом распространения коронавируса. Рассказ местной жительницы опубликовал телеграм-канал "Баста".

"Сначала Covid-19 привезла женщина, которая работала в санатории под Каменцем, где был ранее обнаружили заражение, - пишет она. - Затем заболела семейная пара. Муж провел две недели с температурой в районной больнице в Пружанах, жена на больничном девять дней в Ружанах. 8 мая она закрыла больничный, вышла на работу, гуляла по поселку с явными признаками недолеченности.

Вчера у нее и ее мужа подтвердили Covid-19. А сколько от них контактов первого и второго уровня?

Есть еще мужчина, активист и местный деятель культуры с подтвержденным диагнозом. Его семья отпраздновала 9 мая шашлыками, а вчера его отца срочно госпитализировали с признаками коронавируса.

Ружаны - небольшой поселок, где большая часть жителей в возрасте. Я полтора месяца не могу навестить родителей, так как боюсь привезти им какую-то "гадость". Но оказалось, некоторые местные жители успешно сами справляются. Громко высказываясь о "параде смерти", ругая медиков, сами занимаются откровенным членовредительством и сознательным распространением заразы.

Итог предсказуемый. До этого "чистый" поселок теперь тоже очаг коронавируса. Хочется плакать. В таком обществе мне страшно за своих близких".

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