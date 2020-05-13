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Так прилетают бумеранги

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  • Виктор Шендерович
  • 13.05.2020, 14:41
  • 8,578
Так прилетают бумеранги
Виктор Шендерович

Отмашка на «нормальную» жизнь посреди нарастающей эпидемии — это отмашка на катастрофу.

Отмашка на «нормальную» жизнь посреди нарастающей эпидемии — это отмашка на катастрофу. Но Путин занят организацией окончательного захвата власти, и все что мы можем — попытаться жить автономно, хотя бы в ментальном плане.

Кажется, принимать решения, связанные с собственным поведением во время пандемии, уже давно следует нам самим: безумное российское начальство озабочено чем угодно, кроме реальной борьбы с коронавирусом. Уже неделю назад стало ясно, что их статистика серьезно расходится с реальностью. Сегодня стало понятно, что Путин даже не собирается с этой реальностью коммутировать.

Это же не про вирус история! Просто — денег из кубышки россиянам решено не давать (кубышку эту расширенный состав кооператива «Озеро» считает своей), а поскольку совсем без еды не могут даже россияне, то пускай они идут лесом — и зарабатывают сами!

Понимают ли в Кремле, что отмашка на «нормальную» жизнь посреди нарастающей (даже по официальным цифрам) эпидемии — это отмашка на катастрофу?

В Москве за апрель 2020 года умерло примерно на две тысячи человек больше, чем за тот же период года прошлого. И можно гадать по конкретным цифрам внутри разброса, но трудно спорить по существу, когда статистика расходится в реальностью в разы!

Неучтенные жертвы — это и «коронавирусные», воровски рассованные по другим клеточкам статистики, и умершие в результате неоказания помощи из-за перегруза больниц (привет оптимизации здравоохранения). И все это, заметьте, за месяц, проведенный москвичами как бы в самоизоляции…

Что же будет теперь?

Власть не может не понимать размера опасности. И все-таки делает то, что делает.

Так прилетают бумеранги социального невежества. Вам не было дела до узурпации выборов, дорогие россияне? Через голову не доходило? Я все обещал: дойдет через желудок — увы, доходить начало и через легкие тоже. К воровским выборам прилагаются воровской менеджмент и воровское целеполагание. Такую плату мы платим за то, что позволили им захватить власть и отбиться от рук.

Сейчас поправить это уже нельзя: они давно разговаривают с нами через ОМОН, суды и лагеря. Но надо хотя бы перестать на них надеяться.

Вообще.

Это единственное, что мы сейчас можем: понять наконец, что имеем дело с кончеными негодяями — и попытаться жить автономно, хотя бы в ментальном плане.

Ни денег, ни грамотных менеджерских решений, ни гласного анализа происходящего, — ничего этого не будет. Путин занят организацией окончательного захвата власти, назначенного на середину июня. Телевизор уже вовсю возвращает эту повестку.

Сколько россиян умрет в результате такой политики, мы узнаем — не из телевизора.

А сегодня поставлены перед довольно простым выбором — увольняться и подыхать с голоду, сидя по домам, или маршевым шагом двинуться навстречу новому пику заражений и смертности.

За смертность Путин (потом), разумеется, строго спросит с недосмотревших губернаторов — и напомнит нам с экрана о необходимости беречь себя! И опять всех переиграет посреди этого дикого поля, плавно переходящего в погост.

Виктор Шендерович, The New Times


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