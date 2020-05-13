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Коронавирус поразил пенсионеров в Бобруйске

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  • 13.05.2020, 14:47
  • 4,376
Коронавирус поразил пенсионеров в Бобруйске

Официальной информации нет, власти пытаются скрыть ЧП.

Читатели телеграм-канал "Баста" сообщают о вспышке коронавируса в Отделении круглосуточного пребывания для граждан пенсионного возраста и инвалидов на улице Бахарова в Бобруйске.

"Бобруйск, улица Бахарова. Социальный приют, где проживают пенсионеры. Закрыт на карантин более двух недель. Вахтеров отправили в отпуск. Обслуживающий персонал живет на работе. Видел их за забором в защитных костюмах. Никакой официальной информации об этом нигде нет. Сегодня проводилась дезинфекция”, - пишет читатель.

Информацию о том, что в Отделении круглосуточного пребывания для граждан пенсионного возраста и инвалидов на улице Бахарова "могут быть люди, у которых подозревают заражение коронавирусом", "Басте" подтвердили в территориальном центре социального обслуживания населения Первомайского района Бобруйска.

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