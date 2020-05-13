Какое молоко самое полезное для организма: холодное или горячее 9 13.05.2020, 14:35

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Эксперты назвали идеальный вариант.

Молоко является наиболее широко потребляемым продуктом во многих странах мира. В питательной жидкости имеют место белок, кальций, витамин D, калий, масса других полезных веществ. В то время как многие люди предпочитают его в горячем виде, другие любят пить в холодном. В любом случае оба варианта имеют свой собственный набор преимуществ, пишет cursorinfo.co.il.

К примеру, любители подогревать его могут похвастаться получением лучшего качества сна, что осуществляется за счет активности способствующей этому аминокислоты. Триптофан необходим для синтеза серотонина или гормона счастья. Именно он в вечернее время снижает уровень стресса и избавляет от накопленных за день тревог, улучшает настроение, позволяет расслабиться.

Следующий бонус — сочетание теплого молока с медом является отличным домашним средством для лечения простуды, что объясняется антибактериальным действием. В это же списке борьба с ПМС, если к продукту добавить щепотку куркумы. Присутствие калия снимает дискомфорт, в то время как добавление приправы участвует в вымывании токсинов из организма.

Что касается холодного молока, то оно справится с повышенной кислотностью и поможет при язве желудка. Мало кому известно, отмечают эксперты, что именно в таком виде оно способствует похудению. Суть в том, что наличие кальция улучшает обмен веществ организма, а значит сжигается больше калорий. Ещё одно преимущество — улучшение состояния кожи за счет электролитов, которые ведут борьбу с обезвоживанием.

Идеальный вариант — его питье без разогревания после пробуждения. При этом медики добавили, холодное молоко не стоит употреблять зимой, так как это может вызвать простуду и кашель.