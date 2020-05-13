закрыть
13 мая 2020, среда, 17:11
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Врачи нашли аномальные изменения в организме у зараженных коронавирусом

  • 13.05.2020, 15:25
  • 4,535
Врачи нашли аномальные изменения в организме у зараженных коронавирусом
Фото: Reuters

Многие из этих пациентов находились на аппаратах ИВЛ.

У некоторых зараженных коронавирусом пациентов обнаружили аномальные изменения в желудочно-кишечном тракте, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Radiology.

Специалисты изучили данные 414 человек с COVID-19, при этом чуть меньше трети снимков компьютерной томографии выявили разнообразные нарушения в работе кишечника. Так, например, у некоторых больных диагностировали пневматоз — состояние, при котором газы проникают в толщу стенки кишечника и образуют там воздушные кисты.

Кроме того, у нескольких человек обнаружили ишемию кишечника, а также холестаз — нарушение образования желчи.

Средний возраст этих пациентов составляет 57 лет, многих из них подключили к аппаратам ИВЛ.

По последним данным, общее число зараженных в мире превысило четыре миллиона человек, из них более 278 тысяч скончались.


популярное за неделю

Мнение

Новая Хатынь
Новая Хатынь Дмитрий Растаев
Бессилие Кремля
Бессилие Кремля Лилия Шевцова
За тех, кто на передовой!
За тех, кто на передовой! Наталья Радина
Чумовой парад в Минске
Чумовой парад в Минске Ирина Халип