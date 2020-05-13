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«Статистика» Минздрава: в Беларуси насчитали 25 825 случаев заражения коронавирусом

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  • 13.05.2020, 15:33
  • 4,150
«Статистика» Минздрава: в Беларуси насчитали 25 825 случаев заражения коронавирусом

По данным независимых СМИ, эти цифры существенно занижены.

Минздрав насчитал 25 825 зарегистрированных случаев коронавируса в Беларуси и 146 смерти от него.

По данным независимых СМИ и блогеров, эти цифры существенно занижены и не соответствуют реальному положению.

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