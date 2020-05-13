Союзники Байдена и Сандерса создают совместные «оперативные группы» 1 13.05.2020, 15:36

Фото: Голос Америки

Каждая из них будет изучать политические инициативы для демократической платформы.

Союзники предполагаемого кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена и его бывшего соперника по праймериз сенатора Берни Сандерса сформируют объединенные «оперативные группы» для изучения политических инициатив для демократической платформы, рассказали в среду в кампании Байдена.

Издание The Hill пишет, что кампании Байдена и Сандерса объединяются, чтобы создать целевые группы для изучения шести вопросов политики и выработки рекомендаций в преддверии Демократической национальной конвенции. Целевые группы, каждая из которых состоит из восьми членов, будут изучать вопросы изменения климата, реформы уголовного правосудия, экономики, образования, здравоохранения и иммиграции, сообщает zn.ua.

В заявлении кампании Байдена говорится, что целью стоит составление «наиболее успешных из возможных повесток дня для демократов в 2020 году».

«Объединенная группа является ключом к победе над Дональдом Трампом в ноябре этого года и продвижению нашей страны вперед сквозь беспрецедентный кризис», - сказал Байден. «Поскольку мы работаем над достижением нашей общей цели, особенно важно, чтобы мы не упускали из виду насущные проблемы, стоящие перед американцами».

Между тем Сандерс заявил, что «в разгар беспрецедентных экономических и пандемических кризисов, с которыми мы сталкиваемся, Демократическая партия должна мыслить масштабно, действовать смело и бороться за изменение направления этой страны».

Прогрессивный сенатор выбыл из президентской гонки в апреле, но призвал своих сторонников голосовать за него, чтобы влиять на демократическую платформу.

Одним из сопредседателей целевой группы по изменению климата будет член Палаты представителей и лидер прогрессивного движения конгрессменов Александрия Окасио-Кортез. Она будет сопредседателем группы вместе с бывшим госсекретарем Джоном Керри.

Возглавят инициативу Аналилия Мехия из кампании Сандерса и Кармель Мартин из кампании Байдена.

На следующий день после того, как Сандерс вышел из президентской гонки, Байден взял себе два элемента предвыборной программы демократического социалиста. Байден надеется на поддержку сторонников Сандерса на выборах.