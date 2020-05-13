Врач «инфекционки» из Глуска: Респиратор выдали один раз — больше месяца назад 5 13.05.2020, 15:45

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Фото: vk.com/gluskcrb

То, что привозят в больницу волонтеры, до медиков не доходит.

До пандемии коронавируса в районной больнице Глуска не существовало инфекционного отделения. Его открыли в начале апреля. Около десяти специалистов следят там за состоянием здоровья тех, кто не может находиться дома в самоизоляции. Их немного, но они есть, сообщает «Еврорадио».

По словам источника, который пожелал остаться анонимным (“Глуск маленький — задушат, задавят”), специалистов инфекционного отделения обделяют средствами индивидуальной защиты. То, что привозят в больницу волонтёры, туда не доходит. Респиратор и комбинезон выдали только один раз — в начале апреля:

— У врачей есть всё, они каждый день меняют СИЗы, даже не контактируя с “ковидными” людьми. А вот медперсонал из "ковидного" отделения — санитарки, медсёстры, лаборанты — они просто “голые”! В поликлинике все оснащены и щитками, и респираторами, и комбинезонами, и халатами, и перчатками, и бахилами, всё как положено. Но у них нет такой атаки инфицированных людей. Они пришли и ушли. Но почему-то персонал одевают. Врачи без памяти меняют эти респираторы. А специалисты, которые в отделении, где постоянный контакт с инфицированными, вынуждены вот так...

Медики подтверждают эту информацию, но тоже просят не называть имён.

— Мне выдали респиратор больше месяца назад, как и другим. Мы их уже несколько раз стирали, кварцевали их. Но никто не знает, работает ли этот респиратор после таких манипуляций.

В нынешних условиях почти все одноразовые респираторы превратились во многоразовые, хоть в инструкциях к большинству из них нет ни слова о том, что их можно стирать или кварцевать. Иногда упоминается, что их можно обеззараживать парами этилового спирта или нагревом до 60 градусов. Это не повредит, но не факт, что поможет.

Волонтеры рассказали, что с начала пандемии они передали администрации больницы в Глуске 1500 средств защиты, в том числе 800 респираторов:

— Мы передаём их главному врачу или старшей медицинской сестре, там оформляют приказ о принятии безвозмездно переданного товара в государственную собственность. И в больнице их уже самостоятельно распределяют.

Медицинский работник отмечает, что СИЗы могут оставлять про запас, на будущее.

С вопросом “Почему до работников инфекционного отделения не доходят респираторы?” журналисты обратились к главному врачу Глусской центральной районной больницы Ирине Петровой. Но диалог получился не очень содержательный.

— Во-первых, 1500 средств защиты нам никто не передавал и 800 респираторов волонтёры нам тоже не передавали. Вы знаете, ничего вам не расскажу, потому что есть бухгалтерия, есть порядок. Я вообще не вижу, кто мне звонит и с кем я разговариваю. Вы знаете, я ничего вам не должна. Дайте мне бумагу, что я вам должна такую информацию дать.

— У нас есть подтверждённая информация, что волонтёры дали вам 1500 средств защиты…

— Ну вот какие волонтёры дали, пусть такую информацию и предоставят. Кто нам дал 800 респираторов?

— Нисколько не давали?

— 800 никто не давал.

Однако у волонтёрской организации нашёлся документ, подтверждающий, что 800 респираторов были безвозмездно переданы в собственность ЦРБ. Подписан он главврачом Петровой.

Уже с подтверждением снова обращаемся к главному врачу.

— Вы знаете… Сотрудники получают средства защиты, в достаточном количестве. Кроме респираторов, масса масок и всего. Конкретно кто вам эту информацию дал? Если третьи лица, так разбирайтесь с ними, эта информация недостоверная! Мы обеспечены прекрасно, всеми СИЗами, и вас ещё можем одеть, — меняет гнев на милость Ирина Петрова. — И вам ещё можем дать респиратор. А третьих лиц отправляйте ко мне. Извините меня, те бездельники, которые сидят и руки греют на этой ситуации, получают деньги сумасшедшие, ещё и начинают склонять неизвестно кого...

По её словам, в инфекционном отделении всё в порядке и созданы там санаторные условия.

— И не задавайте глупых вопросов, — продолжает главврач. — Если вы контролирующий орган — приезжайте и проверяйте. Есть протокол поручения президента, так, и есть органы, которые будут проверять, кому что выдано и в каком количестве. Это не ваше дело.

Лукашенко на совещании 7 апреля сказал, что врачей нужно защищать: “Это не дело, что врач без перчаток, без маски принимает в поликлинике, где бы то ни было. Он должен хотя бы минимально быть защищён”. Но, видимо, в Глусской районной больнице буквально поняли слово “минимально”.

По сведениям концерна “Беллегпром”, в начале мая спрос на защитные изделия в Беларуси был полностью удовлетворён. По статистике концерна, с февраля 2020 года в Беларуси выпущено около 31,5 млн защитных масок. Недавно стало известно, что “Беллегпром” продаст около 1 млн масок в Россию и в Германию.

В то же время десятки волонтёров продолжают обеспечивать медиков по всей стране средствами индивидуальной защиты. Вряд ли может возникнуть ситуация, когда будет хватать всего и везде. Поэтому помощь волонтёров будет оставаться актуальной.\