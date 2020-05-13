Сырой шпинат оказался очень полезным 13.05.2020, 16:11

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Это растение «накормит» организм витаминами, поможет его почистить, тонизирует и способствует похудению.

Шпинат уже давно захватил мир. Его родина — Ближний восток, откуда вместе с арабскими торговцами попал в Испанию, а дальше распространился по всему миру. Его очень любят в Европе. А в Америке, чтобы заставить детей есть с удовольствием не обладающий ярковыраженным вкусом, но исключительно полезный продукт, банку шпината вручили герою серии мультфильмов моряку Попаю — шпинат помогал ему активизировать суперсилу. В ближайшие недели шпинат захватит рынки и магазины нашей страны — позвольте ему завоевать ваше сердце и проложить путь к желудку. Ведь это не только очень вкусная зелень, которую так хочется есть ранней весной. Это универсальный продукт на весну, раннее лето и даже осень, когда он дает второй урожай, пишет nv.ua.

Шпинат: польза

Шпинат хорош тем, что это низкокалорийный продукт. В 100 г содержится 22 гКал, что делает его диетическим и полезным.

Листья шпината — настоящий кладезь витаминов: С, A, B1, В2, B6, РР, Р, Е, D2, К, он богат минеральные вещества, такими как железо, калий, цинк, магний, кальций и сапонинами, фитонутриентами, которые помогают организму избавиться от избытка холестерина, они укрепляют иммунную систему, предотвращают болезни сердца. И что очень важно для нашего региона, пострадавшего от аварии на Чернобыльской АЭС — в нем высокое содержание йода, что способствует правильной работе и здоровью щитовидной железы.

В шпинате много белка, углеводов и клетчаки. Для сравнения — уровень белка выше только у молодіх плодов гороха и фасоли, а также у мяса.

Высокое содержание клечатки способствует работе кишечника. Клетчатка и грубые волокна шпината полностью не перевариваются, а разбухают и таким образом чистят кишечник. Шпинат помогает избавиться от запоров и нормализует перистальтику. Также шпинат способствует выведению из организма шлаков и токсинов.

Высокое содержание железа в продукте помогает нормализовать уровень гемоглобина в крови, благодаря чему ткани организма лучше снабжаются кислородом. Шпинат помогает наладить обмен веществ, обладает легкими мочегонными и слабительными свойствами, оказывает на весь организм тонизирующее и общеукрепляющее действие. Таким образом, люди, регулярно употребляющие в пищу шпинат, имеют здоровый цвет лица, крепкие зубы, здоровые волосы и свежую кожу. Шпинат очень полезен во время процесса выздоровления после тяжелых болезней. Кроме того, шпинат один из тех продуктов, регулярное употребление которого задерживает развитие злокачественных опухолей.

Шпинат: вред

Из-за высокого содержания щавелевой кислоты, шпинат не стоит есть людям с камнями в мочевом пузыре, почках и желчном пузыре, страдающим подагрой и нарушением солевого обмена в организме.

Покупая шпинат, обращайте внимания на листья — на них не должно быть темных пятен, это признак несвежести шпината. Теряя свежесть, он становиться токсичным для организма. Также лучше употреблять в пищу молодые листья, так как шпинат «грешит» тем, что активно накапливает токсины. Обезвредить зрелый шпинат можно, отварив его — первую воду стоит слить, чтобы продукт покинули нитраты.

Сырой или вареный?

Шпинат можно есть как в сыром виде, так и в отваренном. Из молодого шпината лучше готовьте салаты или дип (соус, в который можно обмакивать еду, например, мясо и морепродукты). Более грубые и зрелые листья готовьте на пару, жарьте или тушите.

Уникальность шпината в том, что при термообработке полезные свойства, содержащиеся в нем, не пропадают. Поэтому смело готовьте с ним разнообразные свежие салаты, но также супы, пюре, пироги, добавляйте его в пиццу, лазанью. К блюдам из мяса, птицы, бекона добавьте салат со свежим шпинатом — он поможет тяжелой или жирной пище лучше усвоиться.

Что приготовить: смузи со шпинатом

Идей, как приготовить шпинат — множество. Предлагаем приготовить легкий, питательный и исключительно полезный смузи — для тех, кто хочет похудеть и хорошо выглядеть к лету.

Полстакана шпината

Половинка мякоти зрелого авокадо

Мякоть 1 банана

1 стакан нежирного молока или йогурта

Мед и лед — по желанию.

Измельчите и смешайте все ингредиенты в блендере. Приятного аппетита!