50 работников «Евроторга» из Заславля отправили заражаться коронавирусом 1 13.05.2020, 16:23

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Тем временем, начальство работает дистанционно.

50 работников «Евроторга» из Заславля отправили проходить медкомиссию в разгар эпидемии, сообщает Telegram-канал «Баста!».

«Муж работает в Заславле на складе «Евроторга», - пишет жена одного из работников. - Всех сотрудников на прошлой неделе возили на медкомиссию. Массово. Муж говорит, что их было более 50 человек.

Семья одного из работников из Молодечно находится на самоизоляции. Начальство «Евроторга» все работает дистанционно. Хочу, чтоб муж и папа моих детей был жив и здоров! Никаких обработок на складе, где он работает, не было».

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