Коронавирус в Доме печати: заболело более 20 человек, сотрудница умерла 2 13.05.2020, 16:44

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Но издательство продолжает работать в обычном режиме.

Эту информацию подтвердил заместитель генерального директора Юрий Ариховский. По его словам, заболел «более 20 человек», но не назвал точную цифру, передает «Радыё Свабода».

6 мая гендиректор сообщил журналистам, что 17 сотрудников издательства заразились коронавирусом.

«Ситуация меняется каждый день. То плюс, то минус. Сегодня этого больше не стало, а как будет, предсказать сложно. За достоверной информацией обратитесь через официальный запрос», - отметил Юрий Ариховский.

По словам топ-менеджера, издательство продолжает работать в обычном режиме, помещения регулярно дезинфицируются, сотрудники предприятия используют средства индивидуальной защиты и придерживаются социального дистанцирования.

Юрий Ариховский подтвердил, что один из сотрудников, у которого ранее был диагностирован коронавирус, скончался в больнице, но не назвал причину смерти.

«У самой компании нет свидетельства о смерти, поэтому как мы можем говорить о причине смерти?» - сказал Юрий Ариховский.

По словам сотрудницы издательства, которая попросила не называть ее по имени, в настоящий момент заболели 28 сотрудников Дома печати, а одна женщина, которой было 51, умерла.

По словам собеседницы, на предприятии говорят как минимум о двух возможных источниках массовой заболеваемости.

«Жена одного сотрудника работает в скорой помощи. Второй возможный способ - родственник сотрудника занимается поставками товаров из-за рубежа. Но проблема в том, что он знал о болезни родственника, но продолжал приходить на работу. Почему он не пошел на самоизоляцию, неизвестно. И сейчас у нас 28 заболевших и многие другие на самоизоляции», - сказала сотрудница издательства «Белорусский дом печати».

Журналист позвонил ответственному сотруднику издательства, который был госпитализирован с коронавирусом более двух недель назад.

«Да, я все еще болен, никак не отпускает. Я чувствую себя лучше, но тесты еще не отрицательные, поэтому я продолжаю лечение», - сказал собеседник.