Новый пояс, новый путь 1 13.05.2020, 16:51

Почему США должны искать возможности в Украине вместо Китая.

Маркиян Лубкивский, дипломат и советник председателя СБУ, в своей колонке для Washington Times призвал США искать экономические возможности в Украине вместо Китая и рассказал, как это усилит интеграцию страны в ЕС и НАТО. «Новое время» публикует полную версию его статьи.

Цитируя Чарльза Диккенса, наши потомки однажды смогут оглянуться назад и назвать то, что мы переживаем, как «лучшие времена, худшие времена». В течение десятилетий национальные аналитики по вопросам обороны и медицинское сообщество предупреждали, что США становятся слишком зависимыми от Китая из-за дешевых товаров и рабочей силы.

Концепция продукции, исследования и разработка (Научно-исследовательские и Опытно-конструкторские работы — дальше НИОКР), производство, маркетинг и продажи. Прибыль от продаж обеспечивает финансовые ресурсы для запуска процесса. Фаза НИОКР нуждается в инвестициях, тестировании и часто требует новых начал и усовершенствований. НИОКР не гарантирует успеха и восстановления инвестиций. У Китая есть длинная история минимизации неопределенности будущих продаж и максимизации прибыли за счет обратной инженерной успешной продукции и недооценки оригинального разработчика. В Китае также мощная рабочая сила, которая не защищена трудовым законодательством и правилами заработной платы, которые являются стандартными в западных странах, Южной Кореи и Японии.

Путем минимизации НИОКР Китай не только может продавать продукцию по более низким ценам, но еще и использовать прибыль для осуществления других прогрессивных инициатив. Китайская программа «Один пояс, один путь» связывает страну с Ближним Востоком, Африкой и Европой. Пятилетние планы считаются долгосрочными в западных странах, по сравнению с пятидесятилетними в Китае.

Ради дешевых затрат на производство Соединенные Штаты охотно сдавали преимущество производства Китаяю. К сожалению, особенно для невинных жизней, которыех лишаются во всем мире, американским людям понадобилась пандемия для осознания уязвимости от слишком зависимого отношения от другой нации. Эту проблему создали промышленность и потребители.

29 февраля государственный секретарь Помпео предложил путь вперед. Для «продвижения мировой экономики» Помпео определил Австралию, Новую Зеландию, Южную Корею, Японию и Индию как портфель диверсификации. Без включения стран Америки, Африки, Европы, и это не глобально. Помпео — очень проницательный госсекретарь, но то, что он предлагает, возвращает нас к размышлениям о пятилетнем планировании — это далеко не так.

В конце Второй мировой войны тогдашний государственный секретарь Джордж Маршалл доказал широкое значение эффективного экономического планирования и инвестиций. Как для инвестиции в размере 12 миллиардов долларов план Маршалла был критически важным для спасения опустошенной от войны Западной Европы от экономической разрухи, поскольку он устранил торговые барьеры и модернизировал промышленность. План Маршалла также помог экономике США, поскольку он создал выдающихся торговых партнеров и быстро отстроил Западную Европу, и дал возможность финансировать НАТО.

Если Украина и ее лидеры движутся в правильном направлении, то госсекретарь Помпео может применить ту же логику, что и госсекретарь Маршалл. В центре внимания — Украина. Это страна, которая пережила Гитлера и Сталина и пережила вторжение Путина в Крым. Географическое положение страны и богатые природные ресурсы делали Украину привлекательной целью на протяжении веков. Гитлер, в частности, понимал ценность природных ресурсов и возможностей сельского хозяйства Украины. После вторжения в 1939 г. он провозгласил, что Германия никогда не будет голодать.

Сейчас, как никогда, Украине нужны благоприятные бизнес-возможности для западных компаний, которые стремятся диверсифицироваться от Китая. В то время как глобальное доверие к производственному центру мира угасает, и мир готовится к жизни после закрытия, Украина должна выполнить чаяния своего народа и найти возможности удовлетворить американские компании, которые хотят покинуть Китай для более «зеленых пастбищ».

Как сказал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, «в Украине есть много возможностей. Многочисленные предприятия покидют Китай, давая нам возможность направить их в Украину». Как мы можем убедить их перейти на украинский рынок? Только предлагая более открытые налоговые и регуляторные условия.

Сокращение бюрократических проволочек, предоставление налоговых льгот и благоприятных мест для офисных помещений и создание безопасной и процветающей бизнес-среды, отличающейся от других офшорных кандидатов, позволит Украине стать следующим мировым лидером в сфере ИТ и высококвалифицированных услуг для нового, пост-COVID-19 мира.

Украина — это намного больше, чем можно взять с земли.

По данным Всемирного банка, в Украине 1600 компаний, предоставляющих услуги по информационным технологиям (ИТ), из которых есть те, что предоставляют услуги 100 компаниям в списке Fortune 500, которыми управляют 185 000 ИТ-специалистов. ИТ-компании производят двадцать процентов экспорта Украины. Всего в Украине функционирует 4000 технологически ориентированных компаний.

Разница между программой Маршалла и возможностью Помпео заключается в том, что правительства США и ЕС не нужно увеличивать финансовые инвестиции. А как раз наоборот. Как только Украина задействует свой потенциал, внешняя помощь со стороны Вашингтона будет ненужной. Украинский народ уже высказался против ситуации в своей стране в 2019 году, когда они успешно объявили наступление на коррумпированную политику и избрали Владимира Зеленского президентом, обозначив новую эру в политике страны.

Создание и рекламирование Специальной экономической зоны в Украине и предоставление технологическим компаниям и институциональным инвесторам доступа к растущему пулу образованных профессионалов в стабильной среде даст свои плоды в восстановлении доверия иностранных инвесторов к стране и покажет миру, что реформы, обещанные президентом, были не только обещаниями.

Привлекая мировые компании и предлагая им лучший налоговый режим и нулевую бюрократию, мы сможем только усилить нашу трансатлантическую интеграцию. Наши западные партнеры будут защищать свои экономические интересы так же сильно, как и защищают свои политические и военные интересы.