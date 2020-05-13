Из-за ошибки пограничников белоруска будет находиться на самоизоляции целый месяц 13.05.2020, 16:57

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С проверкой въезжающих в Беларусь творится какая-то неразбериха.

Читательница сайта Charter97.org рассказала о том, как организован контроль самоизоляции в Беларуси во время пандемии:

- Второго мая я въехала в Беларусь из России по трассе М-1. Сотрудниками Оршанского зонального центра гигиены и эпидемиологии было выписано требование о соблюдении режима самоизоляции в течение 14 дней со дня въезда. Второй лист мне на руки не выдали. За это время о моём здоровье и правилах соблюдения самоизоляции никто из медработников и органов правопорядка не поинтересовался.

Однако только 13 мая меня посетили по адресу проживания (Волковысский р-н, Гродненская обл.) медработник и сотрудник милиции. Данные лица заявили, что я пересекла границу 11 мая и прибыла из Польши! Т.е. информация о моих личных данных, включая ФИО, номер паспорта и адрес регистрации, у них была в полном объёме за исключением самых важных - даты и места въезда. Медработник предложила мне заново подписать требование о соблюдении режима самоизоляции, прописав в нём дату въезда 13 мая.

Тем самым органы власти из-за своих грубейших ошибок вынуждают находиться взаперти почти месяц!