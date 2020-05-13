В Марьиной Горке от коронавируса умер военный пенсионер 13.05.2020, 17:10

Он находился на ИВЛ.

Семья Юлии из Марьиной Горки из-за пандемии коронавируса оказалась в непростой ситуации. «Сперва в реанимацию забрали свекра и свекровь. Свекр 30 апреля умер. Позже на ИВЛ оказался и мой муж — он контактировал с родителями», рассказывает женщина. Забегая вперед, скажем, что пока готовился материал, муж Юлии умер. Весь небольшой бюджет семьи пошел на оплату коммунальных услуг и покупку лекарств и расходников для лечения родных. На продукты осталось 20 рублей. Теперь ей нечем платить по кредитам. А если появятся долги, семью могут выселить из квартиры, где она сейчас живет. Как в подобной ситуации можно решить вопрос с кредитами, чтоб не влезть в еще большие долги, пишет tut.by.

«Муж успел перезаключить договор на квартиру, но одобрение мы еще не получили — сижу гадаю, собирать чемоданы или нет»

Пандемия коронавируса не только внесла сумятицу в привычную жизнь людей, но и принесла огромные потери и проблемы отдельным семьям.

— Сразу заболели свекр и свекровь. Их забрали в реанимацию, — рассказывает Юлия. — Мой муж контактировал с родителями — приезжал навестить, продукты отвозил, поэтому вскоре в реанимации оказался и он — его подключили к ИВЛ. Мы с сыном находимся в изоляции дома. 30 апреля свекр умер.

Единственным кормильцем в семье Юлии был ее муж Олег. Он военный пенсионер, всю жизнь служил. При СССР был мичманом на большом противолодочном корабле «Азов». Когда Союз распался, то служил в спецназе ВДВ. Сама же Юлия уволилась из-за проблем со здоровьем — она работала в магазине.

- Своего жилья у нас нет. Мы снимали квартиру. Потом нам предложили арендное жилье — тогда называлось служебное, от Минобороны, — продолжает собеседница. — Чтобы как-то обставить жилье, ведь своей мебели и прочего у нас не было, приходилось брать кредиты на потребительские нужды. Одни выплачивались, на какие-то большие покупки брали новые — детям нужен был компьютер, трубы меняли. То есть постоянно у нас было несколько кредитов — сейчас их пять.

Юлия говорит, что особо не вникала, каким банкам и сколько они платят, потому что этими вопросами всегда занимался муж. На нее оформлен только один кредит.

— Сейчас мы оказались в очень непростой ситуации. Мне нужно платить по кредитам — в общей сложности это около 350 рублей, но денег у меня на это просто нет. По своему кредиту я платеж внесла, заплатила коммуналку, остальное пошло на лекарства и расходники — подгузники, салфетки для родных, — перечисляет Юлия статьи расходов, куда ушла пенсия мужа. — Осталось 20 рублей на продукты — есть же что-то надо. Позвонила в банки. Там говорят, что человек, на которого оформлен кредит, должен приехать в банк, все вопросы будут решать с ним. Но мой муж в реанимации. Даже я не могу никуда поехать, потому что нахожусь на изоляции. Самая большая проблема в том, что нашей семье нельзя иметь долги, иначе нас могут выселить из квартиры, где мы живем. Даже если это долг за телефон. Каждые пять лет мы перезаключаем договор аренды на нее. Сейчас как раз подошел срок. Муж успел перезаключить его, но одобрение мы еще не получили. Сижу гадаю, собирать чемоданы или нет. Со всех сторон проблемы налетели.

Пока материал готовился к публикации, супруг Юлии умер.

«В первую очередь необходимо уведомить банк о наступлении сложных обстоятельств в письменной форме»

Журналисты обратились в банки, в которых семья Юлии брала кредиты, чтобы узнать, можно ли как-то решить вопрос с платежами на ближайшее время и как вообще действовать в подобных ситуациях.

— Мы выражаем Юлии соболезнования в связи с кончиной супруга и желаем скорейшего выздоровления его матери. Мы понимаем, насколько тяжело сейчас семье, поэтому просим при первой возможности предоставить в банк копию свидетельства о смерти на электронную почту, а также написать заявление в свободной форме, где бы говорилось о смерти кредитополучателя либо сообщить об этом по телефону, чтобы уточнить дальнейшие действия, — сказали в МТБанке. — После получения банком свидетельства о смерти, проценты по кредитному договору будут остановлены. Наши специалисты готовы проконсультировать Юлию по всем вопросам в этой тяжелой ситуации.

Также в банке рассказали, что должен сделать клиент или его родственники, если он оказался в сложной или критической ситуации.

— В первую очередь необходимо уведомить банк о наступлении сложных обстоятельств в письменной форме: бумажным письмо либо электронным обращением на официальном сайте, — рассказывают в МТБанке. — Обращаем внимание, что уведомления с помощью телефонных звонков, сообщений через мессенджеры банка, личных сообщений в группах банка в социальных сетях не являются официальным уведомлением. Во-вторых, приложите к заявлению копии подтверждающих документов. Такими документами могут быть: копия выписки из медицинских документов, свидетельства о смерти. Если есть копия доверенности, представитель кредитополучателя сможет заключить соглашение к договору. Если человека уволили, то нужно прислать копию приказа или копию выписки из приказа, копию трудовой книжки, справки и так далее.

В банке сказали, что каждый конкретный случай будут рассматривать индивидуально.

— Если у вас возникают объективные трудности с выплатой кредита, расскажите об этом банку. Например, вы потеряли работу и нужно время, чтобы найти новую. Мы понимаем, что не всегда и не все в жизни зависит от нас и наших клиентов. И банк будет готов рассмотреть варианты поддержки ответственному клиенту, — говорят в МТБанке. — Например, продлит срок кредитования, чтобы снизить ежемесячный платеж. Может предоставить отсрочку, предложить рассрочку — все индивидуально.

В банке ВТБ Беларусь также заверили, что все проблемы с выплатой кредитов, если они объективны, можно решить индивидуально, обратившись к ним.

— Если при кредитовании заемщик оформлял страхование от несчастного случая и данная ситуация является страховым случаем, то страховая компания может покрыть задолженность клиента. Если же такая страховка не была оформлена или случай не является страховым, банком будет выработано индивидуальное решение в зависимости от финансового положения заемщика, — сказали в банке ВТБ. — В любом случае мы рекомендуем представителю клиента сразу обратиться в банк и предоставить все документы, необходимые кредитной организации. Заявление с документами можно предоставить лично или дистанционно — направить в банк письмом.

Банк ВТБ также связался с Юлией и заверил, что поможет разобраться в сложившейся ситуации.

Хорошую новость сообщил и Белгазпромбанк. Оказалось, что кредит, который там взял муж Юлии, был полностью погашен еще в марте. Также в банке добавили, что сейчас, когда многие клиенты находятся на самоизоляции, все вопросы можно решить удаленно через интернет-банк.