Британия продолжает лидировать в Европе по числу умерших от коронавируса 1 13.05.2020, 17:24

1,468

В стране умерли 33 тысячи человек.

Еще 494 человека, которые имели положительный результат теста на COVID-19 в Великобритании, умерли за прошедшие сутки - количество жертв пандемии в стране выросло до 33 186.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на британский департамент здравоохранения и социального обеспечения.

С более 33 тысячами умерших Великобритания продолжает оставаться на первом месте в Европе по уровню смертности от коронавируса и на втором в мире после США.

Италия, которая первой сильно пострадала от пандемии, зафиксировала 30 911 летальных случаев.

В общем 87 043 теста на COVID-19 было проведено в Великобритании 12 мая - у 3242 человек обнаружили инфекцию.