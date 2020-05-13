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Британия продолжает лидировать в Европе по числу умерших от коронавируса

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  • 13.05.2020, 17:24
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Британия продолжает лидировать в Европе по числу умерших от коронавируса

В стране умерли 33 тысячи человек.

Еще 494 человека, которые имели положительный результат теста на COVID-19 в Великобритании, умерли за прошедшие сутки - количество жертв пандемии в стране выросло до 33 186.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на британский департамент здравоохранения и социального обеспечения.

С более 33 тысячами умерших Великобритания продолжает оставаться на первом месте в Европе по уровню смертности от коронавируса и на втором в мире после США.

Италия, которая первой сильно пострадала от пандемии, зафиксировала 30 911 летальных случаев.

В общем 87 043 теста на COVID-19 было проведено в Великобритании 12 мая - у 3242 человек обнаружили инфекцию.


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