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Журналиста Дмитрия Лупача выписали из больницы

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  • 13.05.2020, 17:29
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Журналиста Дмитрия Лупача выписали из больницы
Дмитрий Лупач
Фото: «Радыё Свабода»

Но в понедельник он должен вернуться на сутки.

Сегодня Дмитрий Лупач, журналист из Глубокого, который сотрудничает с «Белсатом», был выписан из отделения интенсивной терапии, где находился с 11 мая. Он написал петицию, чтобы отложить исполнение приговора на три месяца. Однако, как только он вернулся домой, ему вручили ордер и велели прийти в СИЗО в понедельник, сообщает «Белсат».

Сейчас журналист чувствует себя хорошо.

«Мне сбили в реанимации давление, сделали кардиограмму. Было подозрение на инфаркт, но ультразвуковое исследование показало, что это была стенокардия», - говорит Дмитрий Лупач.

По словам Дмитрия, у него никогда не было проблем с сердцем. Первый тонометр в его доме появился 26 апреля. Второй раз он понадобился уже в суде, где у журналиста случился приступ после оглашения приговора.

«Не стыдно смотреть коллегам в глаза»

Хоть это первый административный арест Дмитрия, он ранее представлял, что такое сутки. Помогли истории бывших политзаключенных.

«Мне было стыдно, что я дожил до 52 лет и не сидел на сутках. Могу коллегам в глаза смотреть», - шутит Дмитрий.

Он отмечает, что в СИЗО к нему очень корректно и вежливо обращались. Сложнее всего было пережить нехватку информации.

«Я постоянно стараюсь быть в курсе событий. А здесь я оказался в месте, где даже узнать время можно только по колоколам на костеле», - говорит журналист.

Дмитрий Лупач был задержан в пятницу, 8 мая. Журналист предстал перед судом в понедельник, 11 мая.


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