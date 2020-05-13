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Коронавирус теперь зафиксирован во всех странах Африки

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  • 13.05.2020, 17:36
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Коронавирус теперь зафиксирован во всех странах Африки

Последняя страна континента подтвердила случай COVID-19.

В Лесото зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Государство-анклав стало последней страной в Африке, официально подтвердившей случаи COVID-19. Об этом сообщает Reuters, пишет nv.ua.

В Министерстве здравоохранения страны заявили, что первого инфицированного выявили среди путешественников из ЮАР и Саудовской Аравии.

Высокогорное королевство, полностью окруженное территорией ЮАР, до сегодняшнего дня не сообщало о случаях коронавируса, в то время как в ЮАР число зараженных превысило 10 тысяч.

В Африке зафиксировали почти 70 тысяч подтвержденных случая COVID-19, 2421 человек умер.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире с начала эпидемии коронавирусом заразились почти 4,2 млн человек. От инфекционной болезни COVID-19, вызванной новым коронавирусом, умерли почти 300 тысяч человек.

Больше всего заразившихся зарегистрировано в США — 1,3 млн человек, следом за ними идут Россия с более 240 тысячами заболевших и Испания — 228 тысяч.


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