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Все страны-соседки Беларуси продлили закрытие внешних границ

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  • 13.05.2020, 17:48
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Все страны-соседки Беларуси продлили закрытие внешних границ

Минимум до 22 мая все соседние страны будут закрыты для въезда белорусов.

Украина не будет впускать иностранцев как минимум до 22 мая, но и эта дата не окончательная. Граница с Россией закрыта на неопределенный срок, власти не называли конкретных дат, но высказывали варианты: держать границы закрытыми «до момента создания вакцины от коронавируса» и открыть «после третьего этапа снятия ограничений». Границы Литвы будут точно закрыты до 31 мая, Латвии — до 9 июня, Польши — до 12 июня, пишет The Village Беларусь.

Внутренние границы стран пока что тоже остаются закрытыми, хотя раньше и говорилось о том, что с 15 мая их могут начать открывать. Но постепенно их начнут открывать.

Cегодня, 13 мая, Еврокомиссия заявила, что страны — члены Евросоюза должны приступить к постепенному снятию ограничений по перемещению граждан и резидентов сообщества в преддверии летних каникул.


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