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Президентские выборы в США: Байден опережает Трампа на 8%

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  • 13.05.2020, 17:55
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Президентские выборы в США: Байден опережает Трампа на 8%
Джо Байден

Такие данные показал опрос 1112 совершеннолетних респондентов.

Наиболее вероятный кандидат от Демократической партии на президентских выборах Джо Байден сохраняет электоральное преимущество перед президентом Дональдом Трампом на уровне 8%.

Об этом свидетельствуют данные опроса Reuters/Ipsos, пишет nv.ua.

В частности, 46% зарегистрированных избирателей заявили, что поддержат Байдена на президентских выборах, а 38% проголосуют за Трампа.

Согласно опросу, 41% избирателей одобрил результаты работы Трампа на посту президента, тогда как в середине апреля одобрительно высказывались о работе президента 45%.

Опрос проводился онлайн среди 1112 совершеннолетних респондентов, погрешность составляет до 4 процентных пункта.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.

Ранее предвыборную гонку демократов покинули все наиболее значимые соперники Байдена, большинство из них уже поддержали кандидатуру бывшего вице-президента.

Поддержал Байдена и 44-й президент США Барак Обама.

Кандидатуру Байдена должны утвердить на съезде Демпартии 17 августа.


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