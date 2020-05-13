Президентские выборы в США: Байден опережает Трампа на 8%3
- 13.05.2020, 17:55
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Такие данные показал опрос 1112 совершеннолетних респондентов.
Наиболее вероятный кандидат от Демократической партии на президентских выборах Джо Байден сохраняет электоральное преимущество перед президентом Дональдом Трампом на уровне 8%.
Об этом свидетельствуют данные опроса Reuters/Ipsos, пишет nv.ua.
В частности, 46% зарегистрированных избирателей заявили, что поддержат Байдена на президентских выборах, а 38% проголосуют за Трампа.
Согласно опросу, 41% избирателей одобрил результаты работы Трампа на посту президента, тогда как в середине апреля одобрительно высказывались о работе президента 45%.
Опрос проводился онлайн среди 1112 совершеннолетних респондентов, погрешность составляет до 4 процентных пункта.
Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.
Ранее предвыборную гонку демократов покинули все наиболее значимые соперники Байдена, большинство из них уже поддержали кандидатуру бывшего вице-президента.
Поддержал Байдена и 44-й президент США Барак Обама.
Кандидатуру Байдена должны утвердить на съезде Демпартии 17 августа.