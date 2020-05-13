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Фотофакт: Медики приезжают к домам минчан как на «скорых», так и на обычных авто

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  • 13.05.2020, 18:07
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Фотофакт: Медики приезжают к домам минчан как на «скорых», так и на обычных авто

Во многих домах столицы зараженные коронавирусом есть уже в нескольких подъездах.

Медики приезжают как на скорых, так и на обычных машинах, передает телеграм-канал “Баста!”.

"Минск, улица Слободская, 3, - пишет читатель. - Вчера был опубликован снимок с автомобилем скорой помощи и медицинской бригадой, которая приезжала во 2-й подъезд. Известно, что больной с подтверждённым диагнозом Covid-19, медицинский работник, есть в 1-м подъезде.

Сегодня примерно в 15:25 микроавтобус без опознавательных надписей, с тонированными стёклами приезжал еще и в 6-1 подъезд. Была медицинская бригада в защитных костюмах".

"Минск, улица Громова, 34. Приезжали сразу в два подъезда", - пишет читатель.

"Врачи в защитных костюмах приезжали на машинах социальных служб. Заходили в разные подъезды домов по адресам улица Мирошниченко, 9 и 11", - сообщает очевидец.

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